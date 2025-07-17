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Главная Киев Уголовные дела против КГГА — какие наибольшие потери бюджета

Уголовные дела против КГГА — какие наибольшие потери бюджета

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 00:31
Против должностных лиц КГГА открыли уголовные дела из-за потерь бюджета в 200 млн гривен
Здание КГГА. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве открыли ряд уголовных дел против должностных лиц КГГА. Уже есть 17 подозреваемых, а сумма ущерба бюджету насчитывает 200 миллионов гривен и это не одноразовая показательная акция в борьбе с коррупцией.

Об этом в эфире программы Вечір.LIVE заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

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По словам Винокуровой, наибольшие потери (более 164 млн грн) связаны с остановкой метро между "Голосеевской" и "Лыбедской" в декабре 2023 года. По данным прокуратуры, компенсация дублирующими маршрутами — лишь часть рассчитанных потерь.

"Досудебное следствие сейчас продолжается и если понадобится больше времени — следователи будут просить его продления. Срок - от полугода до года, после чего дела должны пойти в суд", — заявила Ирина Винокурова.

Ранее сообщалось, что киевская прокуратура вместе с ГБР, полицией и СБУ разоблачили масштабную схему злоупотреблений в структурных подразделениях КГГА. Это привело к нанесению бюджету Киева огромных убытков.

Напомним, что экс-секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко вручили новое подозрение. Ему грозит десять лет тюрьмы.

Киев коррупция КГГА прокуратура Криминал бюджет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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