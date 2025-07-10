Посадовцям КМДА оголосили підозри через зловживання - деталі

Зловживання посадовців держустанов Києва. Фото: Київська міська прокуратура

Київська прокуратура разом із ДБР, поліцією та СБУ викрили масштабну схему зловживань у комунальних підприємствах та структурних підрозділах КМДА. Це призвело до завдання бюджету Києва збитків на суму щонайменше 196,4 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі справи

У рамках розслідування правоохоронці повідомили про підозру 11 службовим особам, ще кілька фігурантів можуть бути притягнуті до відповідальності найближчим часом.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, підозри оголошені за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються службової недбалості, перевищення службових повноважень та розтрати майна.

Серед підозрюваних — високопосадовці столичної адміністрації. Зокрема:

Колишній заступник мера Києва та секретар міськради — йому закидають безпідставне нарахування зарплати співробітнику апарату ради, що спричинило збитки у майже 700 тис. гривень.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА — відповідальний за збитки у 164 млн гривень через призупинення руху метро між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Очільник держпідприємства "Ліси України" — підозрюється у неефективному використанні 1,6 млн гривень при закупівлі тракторів.

Керівник СКП "Київтелесервіс" — організував закупівлю обладнання для інтернету за завищеними цінами, що обійшлося бюджету в понад 20,5 млн гривень.

Заступник гендиректора КП "Інформатика" — фігурує у справі щодо придбання обладнання зі збитками у понад 2,1 млн гривень.

Начальник управління Департаменту комунальної власності КМДА — організував приватизацію комунальної нерухомості у центрі міста за заниженими цінами, чим спричинив шкоду на 2,7 млн гривень.

Головний інженер музею "Київська фортеця" — отримав підозру через оплату понад 500 тис. грн за проєктні роботи, які не були виконані належним чином.

Крім цього, четверо осіб були затримані безпосередньо під час досудового розслідування. Серед них:

Головний агроном КП УЗН Святошинського району — погодив оплату за рослини на суму 2,1 млн грн, які підприємство фактично не отримало.

В.о. начальника управління архітектури та землекористування Шевченківської РДА — фігурує у справі про закупівлю систем опалення з переплатою понад 1 млн гривень.

Керівник підрозділу КП "Київпастранс" — відповідає за придбання обладнання на 1,2 млн гривень дорожче від ринкової ціни.

Колишній керівник КО "Київзеленбуд" — організував оплату робіт за завищеною ціною, що призвело до втрат у розмірі 350 тис. грн.

Правоохоронці вже підготували звернення до суду з клопотаннями про відсторонення всіх підозрюваних від посад на час слідства. У прокуратурі наголошують: робота з викриття зловживань у столичних органах триває, а ці повідомлення про підозру — лише попередній результат масштабного розслідування.

Затримання фігурантів справи. Фото: Київська міська прокуратура

Фігурантів справи затримали. Фото: Київська міська прокуратура

Один з фігурантів справи. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що екссекретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили нову підозру. Йому загрожує десять років в'язниці.

Крім того, щодо 20 осіб із "Київзеленбуду" направили 18 обвинувальних актів до суду. Загальна сума збитків становить 8,5 мільйона гривень.