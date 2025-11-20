Відео
Головна Київ У донорському хабі "Теплокровні" відкрили інтерактивну виставку

У донорському хабі "Теплокровні" відкрили інтерактивну виставку

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 17:38
Оновлено: 18:18
Виставка про кров і донорство у Києві — фото
Донорський хаб "Теплокровні" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в донорському хабі "Теплокровні" відкрилася мобільна інтерактивна виставка, яка присвячена донорству та крові. Вона працюватиме на вул. Жилянській, 25, біля БЦ Heritage упродовж 20-23 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Виставка про кров і донорство у Києві

Донорський хаб "Теплокровні" відкрив мобільну інтерактивну виставку, яка триватиме з 20 по 23 листопада. Відомо, що простір створено за ініціативи ПУМБ і Mastercard у партнерстві з громадськими організаціями "Агенти крові" та ДонорUA, а також кондитерською Honey.

Виставка про кров і донорство у Києві
Донорський простір у Києві. Фото: Новини.LIVE
Інтрективна виставка в хабі Теплокровні
Донорський хаб "Теплокровні" у Києві. Фото: Новини.LIVE
null
Донорський хаб "Теплокровні". Фото: Новини.LIVE

Виставку розмістили у 13-метровому двоповерховому автобусі, який став мобільним донорським хабом. Вона працюватиме на вулиці Жилянській, 25, поблизу бізнес-центру Heritage.

Донорів прийматимуть з 20 по 22 листопада з 09:00 до 14:00. Виставка буде відкрита для всіх охочих щодня з 09:00 до 19:00.

Відомо, що проєкт "Теплокровні" — це ініціатива, яка популяризує культуру донорства в Україні. З моменту запуску хабу 225 донорів здали 101 літр крові. Цього достатньо, аби допомогти 675 людям.

Нагадаємо, інтерактивну виставку Ukraine WOW у Києві продовжили до кінця листопада. Раніше її відвідали вже 80 тисяч гостей. 

Також ми писали, як відбулося відкриття виставки Ukraine WOW, яка стала однією з найпопулярніших подій в Україні.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
