Будинок у Дарницькому районі залишився без світла і тепла після пожежі

У Києві в житловому комплексі на 400 квартир внаслідок пожежі загорілася проводка. Під час ліквідації пожежі затопило сходові клітки, що призвело до масштабного обледеніння під'їздів. Також у будинку досі відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Що відбувається зі столичним ЖК

Житловий комплекс, де сталася пожежа, розташований на вулиці Кам'янська, 127. Внаслідок її гасіння працівники ДСНС водою затопили сходові майданчики. Через низьку температуру це призвело до масштабного обледеніння під'їздів. Однак у будинку досі відсутнє електропостачання, і, відповідно, тепло.

Оскільки система опалення повністю залежить від електропостачання, температура у приміщеннях стала непридатною для життя. Через неможливість подальшого перебування у холодних квартирах, мешканці змушені масово залишати свої домівки.

Нагадаємо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає: якщо у київській оселі досі немає тепла, то треба шукати інше місце для житла. Експерт повідомив, що у місті є до 100 будинків, де більше тижня не відновляли тепло.

Раніше ми також інформували, що у Польщі відкрили збір коштів на генератори для мешканців Києва. За три дні було зібрано близько 13 мільйонів гривень.