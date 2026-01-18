Дом в Дарницком районе остался без света и тепла после пожара

Дом в Дарницком районе. Фото: кадр из видео Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

В Киеве в жилом комплексе на 400 квартир в результате пожара загорелась проводка. Во время ликвидации пожара затопило лестничные клетки, что привело к масштабному обледенению подъездов. Также в доме до сих пор отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Что происходит со столичным ЖК

Жилой комплекс, где произошел пожар, расположен на улице Каменская, 127. В результате ее тушения работники ГСЧС водой затопили лестничные площадки. Из-за низкой температуры это привело к масштабному обледенению подъездов. Однако в доме до сих пор отсутствует электроснабжение и, соответственно, тепло.

Поскольку система отопления полностью зависит от электроснабжения, температура в помещениях стала непригодной для жизни. Из-за невозможности дальнейшего пребывания в холодных квартирах, жители вынуждены массово покидать свои дома.

Напомним, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает: если в киевском доме до сих пор нет тепла, то надо искать другое место для жилья. Эксперт сообщил, что в городе есть до 100 домов, где больше недели не восстанавливали тепло.

Ранее мы также информировали, что в Польше открыли сбор средств на генераторы для жителей Киева. За три дня было собрано около 13 миллионов гривен.