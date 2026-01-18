Польща відкрила збір для Києва — куплять генератори

Пункт обігріву у Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Польщі відкрили збір на генератори для Києва. За три дні поляки зібрали близько 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє портал OKO.press.

Збір на генератори для Києва в Польщі

Аби допомогти киянам під час відключень світла та відсутності тепла, поляки відкрили збір коштів "Тепло з Польщі для Києва". Спершу вони планували закупити 100 генераторів, але суму вдалося зібрати за кілька годин, тому організатори збільшили ціль до 23,9 млн грн (2 мільйони злотих).

"Реакція поляків перевершила наші очікування. Ви показали, що вам не байдужа доля сусідів. Завдяки вашим пожертвам ми можемо зробити набагато більше, ніж планували", — розповіли організатори.

Так, на зібрані кошти планують закупити ще більше генераторів, спальні мішки та паливо для киян. Відомо, що збір організувала фундація Stand With Ukraine разом з кількома іншими польськими організаціями та громадськими рухами.

Нагадаємо, наразі у Києві є до 100 житлових будинків, де вже понад тиждень не відновляли тепло. Експерт радить киянам шукати інше житло.

Також 18 січня на Київщині ввели екстрені відключення світла. Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж.