Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві будинки без опалення — експерт дав киянам тривожну пораду

У Києві будинки без опалення — експерт дав киянам тривожну пораду

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 16:47
Опалення у Києві — Харченко дав пораду киянам, яким не повернули тепло
Олександр Харченко. Фото: кадр із відео

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає: якщо у будинку у Києві досі немає тепла, то треба шукати інше місце для житла. За словами  експерта, у місті є до 100 житлових будинків, де вже більше тижня не відновляли тепло.

Про це повідомляє Олександр Харченко в інтерв'ю Андрію Жупаніну. 

Реклама
Читайте також:

Що радять мешканцям

Експерт зазначив, що тепло фактично повернуто до майже всіх будинків Києва, але близько 100 осель зараз не мають опалення. В багатьох домівках міста, зазначив Харченко, опалення працює неповноцінно і температура холодніша, ніж зазвичай, бо зараз половина теплового комплексу працює на "креативі інженерів" і здатності до адаптації в надскладних умовах.

"Будинки мають опалення і теплоносій, тому вони не замерзнуть, але є реально будинки з опаленням, де 12°, і це об’єктивно так, хоча 12° – це не нуль і не -10 °C. Є кількадесят будинків по місту без тепла. … У таких місцях, здається, доведеться міській владі приймати надзвичайні рішення", — повідомив експерт.

На питання "що робити прямо зараз" людям у домівках, де вже тиждень не подали тепло, рекомендація Харченко звучить так: шукати, куди тимчасово переселитися. І добре було б, додав експерт, щоб хтось у міській владі взяв на себе сміливість сказати те саме, бо це реальна загроза.

Нагадаємо, що 17 січня Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо відсутності тепла у Києві. Президент доручив розібратися з будинками, які лишаються без опалення.

Раніше ми також інформували, що після масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі Київа, місто опинилося у критичній ситуації. Столиця працює на межі технічних можливостей електропостачання.

Київ будинок відключення світла температура холод
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації