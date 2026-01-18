Опалення у Києві — Харченко дав пораду киянам, яким не повернули тепло

Олександр Харченко. Фото: кадр із відео

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає: якщо у будинку у Києві досі немає тепла, то треба шукати інше місце для житла. За словами експерта, у місті є до 100 житлових будинків, де вже більше тижня не відновляли тепло.

Про це повідомляє Олександр Харченко в інтерв'ю Андрію Жупаніну.

Реклама

Читайте також:

Що радять мешканцям

Експерт зазначив, що тепло фактично повернуто до майже всіх будинків Києва, але близько 100 осель зараз не мають опалення. В багатьох домівках міста, зазначив Харченко, опалення працює неповноцінно і температура холодніша, ніж зазвичай, бо зараз половина теплового комплексу працює на "креативі інженерів" і здатності до адаптації в надскладних умовах.

"Будинки мають опалення і теплоносій, тому вони не замерзнуть, але є реально будинки з опаленням, де 12°, і це об’єктивно так, хоча 12° – це не нуль і не -10 °C. Є кількадесят будинків по місту без тепла. … У таких місцях, здається, доведеться міській владі приймати надзвичайні рішення", — повідомив експерт.

На питання "що робити прямо зараз" людям у домівках, де вже тиждень не подали тепло, рекомендація Харченко звучить так: шукати, куди тимчасово переселитися. І добре було б, додав експерт, щоб хтось у міській владі взяв на себе сміливість сказати те саме, бо це реальна загроза.

Нагадаємо, що 17 січня Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо відсутності тепла у Києві. Президент доручив розібратися з будинками, які лишаються без опалення.

Раніше ми також інформували, що після масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі Київа, місто опинилося у критичній ситуації. Столиця працює на межі технічних можливостей електропостачання.