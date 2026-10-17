Кучеренко заявив, що київські ТЕЦ припинили виробляти електроенергію

Енергетик біля руйнувань. Фото: Getty Images

Київські теплоелектроцентралі після останніх ударів припинили генерацію електроенергії, проте не зупинили виробництво тепла. Наразі вони запускаються в режимі теплофікації, щоб забезпечувати постачання тепла до будинків столиці.

Про це народний депутат Олексій Кучеренко заявив в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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У якому режимі зараз працюють київські ТЕЦ

За словами парламентаря, важливо розрізняти виробництво електроенергії та тепла на теплоелектроцентралях. Навіть якщо обладнання більше не використовується для генерації електрики, ТЕЦ можуть продовжувати працювати в режимі, який передбачає виробництво теплової енергії.

"Дійсно, київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло і зараз вони запускаються саме в цьому режимі теплофікації для постачання тепла", — пояснив Кучеренко.

Окремо депутат порушив питання розвитку когенерації в Україні. Ця технологія дає змогу одночасно виробляти електроенергію та тепло, а її розвиток розглядають як один зі способів збільшення внутрішніх енергетичних потужностей.

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Кучеренко нагадав, що ще у 2024 році президент України поставив завдання до кінця того року забезпечити додатковий 1 ГВт газової генерації електроенергії. Йдеться про потужність у 1000 МВт.

Водночас парламентар звернув увагу на те, що це завдання, за його словами, озвучили без попереднього узгодження з іншими учасниками процесу. Він наголосив на необхідності фахового підходу до розвитку когенерації та оцінювання реальних можливостей енергетичної системи.

Як повідомляли Новини.LIVE, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що теплопостачання близько двох третин Києва залежить від роботи трьох ТЕЦ, передусім у правобережній частині столиці. За його словами, регулярні російські атаки загострюють ситуацію з опаленням, а знищення генерувальних потужностей може ускладнити роботу комунальних систем, зокрема водопостачання, та потребуватиме значних коштів на відновлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 14 жовтня 2026 року російські війська завдали ударів по всіх трьох міських ТЕЦ Києва, а також по енергетичних об’єктах у Київській області, що забезпечують електроживлення столиці та центральних регіонів. Унаслідок атаки на столицю загинули п’ятеро людей, ще 36 дістали поранення.