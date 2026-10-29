Будівництво захисту об’єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

У Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема завдяки будівництву резервних котелень. Однак терміни виконання робіт викликають сумніви. Народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України у 2007–2010 роках Олексій Кучеренко заявив, що фактичний запуск може затягнутися, а обсяг нових потужностей може виявитися меншим за обіцяний.

Ситуацію прокоментував Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE.

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Кучеренко сумнівається у запуску резервних котелень

За словами народного депутата, тимчасова слідча комісія (ТСК) має з'ясувати, чому будівництво резервних котелень не завершили раніше. Він наголосив, що для перевірки потрібно вивчити документи та послідовність ухвалення рішень.

"Просто це миттєво не можна зробити, бо треба підняти всю історію, коли приймалося рішення, як виділялися гроші, як проводилися тендери, коли укладалися контракти, коли проєкти робилися, коли були технічні умови. Це непроста штука", — сказав Кучеренко.

Він також звернув увагу на заяву міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника про запуск додаткових потужностей у грудні.

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"Це дуже смілива заява. Я навіть не хочу зараз нікого лякати й зловтішатися, розумієте? В мене величезний сумнів, що в грудні це буде зроблено. Величезний сумнів просто. Побачимо. Два місяці — ми все побачимо. Але я хотів би помилитися", — заявив нардеп.

Водночас Калашник повідомляв, що завершення основного обсягу робіт, підключення до мереж і налагодження обладнання потребуватимуть орієнтовно двох місяців. На окремих об'єктах монтаж обладнання планують завершити до кінця грудня.

Хто відповідає за будівництво котелень у Києві

"Частину цих котелень мала будувати "Київтеплоенерго" під керівництвом КМДА, частину, більше навіть половину, мала будувати агенція", — зазначив він.

За словами нардепа, роботу над проєктами розпочали ще навесні. Тоді він обговорював строки будівництва з колишнім керівником Агентства відновлення Сухомлином.

"Він мені в травні казав, що він до грудня встигне все побудувати, в першу чергу на лівому березі, там у зоні Дарницької ТЕЦ... Я ще тоді йому казав: "Ти не встигнеш, це нереально. Технічні умови, землю відвести, обладнання зробити, котли". Ні, "я встигну", — розповів Кучеренко.

Кучеренко допускає менший обсяг нових потужностей

Нардеп вважає, що навіть у разі запуску частини котелень у грудні їхня потужність може не відповідати заявленим планам.

"У мене є таке відчуття, що не буде цього в грудні, на превеликий жаль. Або якщо і буде, то абсолютно не в тих обсягах, про які заявив новий міністр", — зазначив він.

Кучеренко також поставив під сумнів доцільність публічних обіцянок до завершення робіт. На його думку, посадовці мають бути готові відповідати за озвучені строки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Олексій Кучеренко розкритикував заяви чиновників про нібито триразове прискорення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури та підстанцій на Київщині за останні три тижні.

Також Новини.LIVE писали, що в Києві за підтримки західних партнерів планують збудувати щонайменше два мобільні мости. Їхній монтаж може тривати три-чотири місяці після підготовки під'їзних шляхів. Нові конструкції мають частково перенаправити транспортні потоки у столиці.