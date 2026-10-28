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Головна Київ Повна маячня: Кучеренко про захист підстанцій на Київщині

Повна маячня: Кучеренко про захист підстанцій на Київщині

Ua ru
28 жовтня 2026 21:16
Ексклюзив
Захист підстанцій на Київщині: Кучеренко розкритикував звіти чиновників Getty Images
Енергетик ремонтує підстанцію. Фото: Getty Images

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував заяви чиновників про те, що протягом останніх трьох тижнів темпи робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури та підстанцій на Київщині нібито зросли втричі.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Кучеренко розкритикував заяви про прискорення робіт

Парламентар заявив, що головним показником виконання робіт мають бути не темпи, про які звітують посадовці, а дотримання затверджених графіків введення об’єктів в експлуатацію:

"Коли я чую про те, що за три тижні темпи робіт зросли в три рази, це повна маячня, профанація. Таке враження, що ті, хто це заявляють, за ідіотів хочуть тримати всіх українців", — заявив Олексій Кучеренко.

За словами депутата, тимчасова активізація робіт не скасовує зобов’язань підрядників і замовників щодо визначених термінів. Він також повідомив, що тимчасова слідча комісія перевіряє документи, контракти та первинні графіки, щоб встановити реальний стан підготовки регіону до опалювального сезону.

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Кучеренко зазначив, що висновки мають ґрунтуватися на документах, а не на публічних звітах чиновників про прискорення робіт.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 27 жовтня під час масованої російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю офісу "ДТЕК Київські електромережі". У компанії підкреслили, що персонал не припиняє своєї роботи. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема завдяки облаштуванню резервних котелень. За попередніми оцінками, на завершення будівництва знадобиться близько двох місяців, а на окремих об’єктах обладнання планують встановити до кінця грудня.

ремонт народні депутати війна в Україні Електрика підстанція
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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