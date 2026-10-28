Енергетик ремонтує підстанцію. Фото: Getty Images

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував заяви чиновників про те, що протягом останніх трьох тижнів темпи робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури та підстанцій на Київщині нібито зросли втричі.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Кучеренко розкритикував заяви про прискорення робіт

Парламентар заявив, що головним показником виконання робіт мають бути не темпи, про які звітують посадовці, а дотримання затверджених графіків введення об’єктів в експлуатацію:

"Коли я чую про те, що за три тижні темпи робіт зросли в три рази, це повна маячня, профанація. Таке враження, що ті, хто це заявляють, за ідіотів хочуть тримати всіх українців", — заявив Олексій Кучеренко.

За словами депутата, тимчасова активізація робіт не скасовує зобов’язань підрядників і замовників щодо визначених термінів. Він також повідомив, що тимчасова слідча комісія перевіряє документи, контракти та первинні графіки, щоб встановити реальний стан підготовки регіону до опалювального сезону.

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Кучеренко зазначив, що висновки мають ґрунтуватися на документах, а не на публічних звітах чиновників про прискорення робіт.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема завдяки облаштуванню резервних котелень. За попередніми оцінками, на завершення будівництва знадобиться близько двох місяців, а на окремих об’єктах обладнання планують встановити до кінця грудня.