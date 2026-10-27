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Головна Київ Нардеп анонсував будівництво мінімум двох нових мостів у Києві

Нардеп анонсував будівництво мінімум двох нових мостів у Києві

Ua ru
27 жовтня 2026 22:04
Ексклюзив
У Києві планують збудувати щонайменше два мобільні мости за 3–4 місяці Новини.LIVE
Будівництво моста у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві планують збудувати щонайменше два мобільні мости за підтримки західних партнерів. На їхній монтаж може знадобитися три-чотири місяці після підготовки під’їзних шляхів. Нові конструкції допоможуть частково перенаправити транспортні потоки в столиці.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко повідомив в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Скільки мобільних мостів планують встановити в Києві

Депутат наголосив, що мобільні мости не зможуть повністю замінити наявну транспортну інфраструктуру.

"Я думаю, що вже не секрет, я коментував це, мінімум два мости буде побудовано. На це треба 3–4 місяці. Для них треба під’їзні шляхи зробити і, відповідно, ми зможемо частково перенаправити туди певні транспортні потоки, які існують в Києві", — сказав Крейденко.

Нардеп також зазначив, що для розв’язання транспортних проблем столиці потрібно використовувати різні способи перевезення пасажирів, зокрема залізницю.

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За його словами, зосереджуватися лише на метро недостатньо, а жодна нова конструкція не зможе повністю замінити наявні мости та метрополітен.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київ спрямує 1 млрд грн на облаштування комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їздів до них. За словами мера Віталія Кличка, проєкт ініціювала держава, а Кабмін уже затвердив відповідну постанову. Локації для переправ визначатиме військове командування за погодженням із Київською міською військовою адміністрацією. Виділення коштів містом передбачене рекомендацією уряду.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київська міська військова адміністрація закликала медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не публікувати фото та відео пошкоджень Південного мосту в Києві. У міській владі пояснили, що такі матеріали можуть допомогти російським військовим оцінити наслідки удару та отримати додаткову розвідувальну інформацію.

міст метро війна в Україні залізниця громадський транспорт
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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