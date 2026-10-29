Строительство защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры и резервных котельных в Киеве. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

В Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности благодаря строительству резервных котельных. Однако сроки выполнения работ вызывают сомнения. Народный депутат Украины от партии "Батьківщина", министр по вопросам ЖКХ Украины в 2007–2010 годах Алексей Кучеренко заявил, что фактический запуск может затянуться, а объем новых мощностей может оказаться меньше обещанного.

Кучеренко прокомментировал ситуацию в эфире Вечір.LIVE.

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Кучеренко сомневается в запуске резервных котельных

По словам народного депутата, временная следственная комиссия (ВСК) должна выяснить, почему строительство резервных котельных не завершили раньше. Он подчеркнул, что для проверки необходимо изучить документы и последовательность принятия решений.

"Просто это невозможно сделать мгновенно, потому что нужно проследить всю историю: когда принималось решение, как выделялись деньги, как проводились тендеры, когда заключались контракты, когда разрабатывались проекты, когда были технические условия. Это непростая задача", — сказал Кучеренко.

Он также обратил внимание на заявление министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника о запуске дополнительных мощностей в декабре.

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"Это очень смелое заявление. Я даже не хочу сейчас никого пугать и злорадствовать, понимаете? У меня огромные сомнения, что в декабре это будет сделано. Просто огромные сомнения. Посмотрим. Два месяца — мы всё увидим. Но я хотел бы ошибиться", — заявил нардеп.

В то же время Калашник сообщал, что завершение основного объема работ, подключение к сетям и наладка оборудования займут ориентировочно два месяца. На отдельных объектах монтаж оборудования планируют завершить до конца декабря.

Кто отвечает за строительство котельных в Киеве

"Часть этих котельных должна была строить "Киевтеплоэнерго" под руководством КГГА, часть, даже больше половины, должна была строить агентство", — отметил он.

По словам народного депутата, работу над проектами начали ещё весной. Тогда он обсуждал сроки строительства с бывшим руководителем Агентства восстановления Сухомлиным.

"Он мне в мае говорил, что до декабря успеет всё построить, в первую очередь на левом берегу, там, в зоне Дарницкой ТЭЦ… Я ещё тогда ему говорил: "Ты не успеешь, это нереально. Технические условия, землю отвести, оборудование изготовить, котлы". Нет, "я успею", — рассказал Кучеренко.

Кучеренко допускает меньший объем новых мощностей

Народный депутат считает, что даже в случае запуска части котельных в декабре их мощность может не соответствовать заявленным планам.

"У меня есть такое ощущение, что в декабре этого не будет, к большому сожалению. Или если и будет, то совершенно не в тех объемах, о которых заявил новый министр", — отметил он.

Кучеренко также поставил под сомнение целесообразность публичных обещаний до завершения работ. По его мнению, чиновники должны быть готовы отвечать за озвученные сроки.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Алексей Кучеренко раскритиковал заявления чиновников о якобы трехкратном ускорении работ по защите объектов критической инфраструктуры и подстанций в Киевской области за последние три недели.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве при поддержке западных партнеров планируют построить как минимум два мобильных моста. Их монтаж может занять три-четыре месяца после подготовки подъездных путей. Новые конструкции должны частично перенаправить транспортные потоки в столице.