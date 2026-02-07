Відео
Головна Київ Світло по дві години на добу — Кличко пояснив ситуацію в Києві

Світло по дві години на добу — Кличко пояснив ситуацію в Києві

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 21:14
Кличко звернувся до киян через складну ситуацію в енергосистемі
Віталій Кличко. Фото: УНІАН

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці на тлі складної ситуації в енергосистемі. Він наголосив, що необхідно пройти найближчі декілька діб, які будуть дуже складними для столиці.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у суботу, 7 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Кличко звернувся до киян

Мер зауважив, що у столиці прогнозують сильні морози. 

"Через вкрай складну ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого обстрілу ворога, в більшості регіонів країни тривають аварійні відключення. За повідомленням Міненерго, мешканці столиці отримують електроенергію тільки на півтори-дві години", — наголосив Кличко.

Він доручив очільникам райдержадміністрацій Києва забезпечити належну роботу пунктів обігріву міста. У них повинні бути тепло, електрика та харчування.

Кличко заявив, що глави районів разом з міськими службами повинні подбати про підключення генераторів у пунктах, пальне та інше, аби мешканці столиці могли прийти погрітися, зарядити пристрої та поїсти.

Він також нагадав, що в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах раніше столиця вже облаштувала опорні пункти, де можна залишитися на ніч.

"Ворог продовжує робити все, щоб зламати наш дух і волю, посіяти відчай і паніку. Але не буде цього! Тримаймося! Міські  служби роблять все для життєзабезпечення столиці в дуже складних кризових умовах. Київ — серце країни. І не раз доводив свою нескореність", — додав мер.

null
Допис Кличко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що ситуація в енергосистемі Києва залишається складною.

А у ніч проти 7 лютого внаслідок російського обстрілу один із блоків ЧАЕС від'єднався від мережі через коливання напруги.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
