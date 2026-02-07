Кличко звернувся до киян через складну ситуацію в енергосистемі

Світло по дві години на добу — Кличко пояснив ситуацію в Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці на тлі складної ситуації в енергосистемі. Він наголосив, що необхідно пройти найближчі декілька діб, які будуть дуже складними для столиці.
Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у суботу, 7 лютого, передає Новини.LIVE.
Кличко звернувся до киян
Мер зауважив, що у столиці прогнозують сильні морози.
"Через вкрай складну ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого обстрілу ворога, в більшості регіонів країни тривають аварійні відключення. За повідомленням Міненерго, мешканці столиці отримують електроенергію тільки на півтори-дві години", — наголосив Кличко.
Він доручив очільникам райдержадміністрацій Києва забезпечити належну роботу пунктів обігріву міста. У них повинні бути тепло, електрика та харчування.
Кличко заявив, що глави районів разом з міськими службами повинні подбати про підключення генераторів у пунктах, пальне та інше, аби мешканці столиці могли прийти погрітися, зарядити пристрої та поїсти.
Він також нагадав, що в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах раніше столиця вже облаштувала опорні пункти, де можна залишитися на ніч.
"Ворог продовжує робити все, щоб зламати наш дух і волю, посіяти відчай і паніку. Але не буде цього! Тримаймося! Міські служби роблять все для життєзабезпечення столиці в дуже складних кризових умовах. Київ — серце країни. І не раз доводив свою нескореність", — додав мер.
Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що ситуація в енергосистемі Києва залишається складною.
А у ніч проти 7 лютого внаслідок російського обстрілу один із блоків ЧАЕС від'єднався від мережі через коливання напруги.
