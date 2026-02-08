Кучеренко раскритиковал подготовку Киева к аварийному питанию критической инфраструктуры

Алексей Кучеренко. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал подготовку Киева к обеспечению аварийного питания критической инфраструктуры. По его словам, в столице практически не выполнили эту задачу.

Об этом Алексей Кучеренко сообщил в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Обеспечение аварийного питания критической инфраструктуры Киева

"Не выполнено практически ничего по вот этой задаче аварийного питания критической инфраструктуры. Метрополитен безусловно, насосы подкачки теплоносителя, насосы водоканалов и другие вещи", — отметил Кучеренко.

Он также опроверг заявления о запуске 100 МВт дополнительной когенерационной мощности до конца года. По его словам, установки не были введены в эксплуатацию.

"Две установки далеки от запуска еще. Монтаж сделали, они не работают. Одна заработает, дай Бог, в марте, другая летом. Две по 54 МВт установки", — добавил нардеп.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города из-за сложной ситуации в энергетике.

А 7 февраля во время российского обстрела один из блоков ЧАЭС отсоединился от сети из-за колебаний напряжения.