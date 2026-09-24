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Главная Киев Кучеренко: ВСК рассмотрит ситуацию с теплосетью на Теремках

Кучеренко: ВСК рассмотрит ситуацию с теплосетью на Теремках

Ua ru
24 сентября 2026 09:57
Эксклюзив
Кучеренко: Временная следственная комиссия рассмотрит ситуацию с теплосетью на Теремках
Алексей Кучеренко. Фото: Алексей Кучеренко/Facebook

Временная следственная комиссия Верховной Рады может провести в пятницу заседание, посвященное плану обеспечения устойчивости Киева. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, оно пройдет в закрытом режиме. Также комиссия рассмотрит ситуацию со строительством теплосети на Теремках.

О предстоящем заседании Кучеренко рассказал в эфире "Київського часу".

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Временная следственная комиссия может рассмотреть ситуацию на Теремках

По словам депутата, во время заседания комиссия планирует обсудить ситуацию на Теремках и проверить документы на строительство.

"Мы будем разбираться, в том числе, с этим делом и будем изучать официальные документы, чтобы выяснить, что там нарушено, а что нет", — заявил Кучеренко.

Кучеренко также рассказал об альтернативном варианте прокладки сети. По его словам, сейчас речь идет об уменьшении полосы работ с 20 до 10 метров. В таком случае могут пострадать около десяти деревьев.

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"На весах лежат два вопроса. С одной стороны — 55 тысяч киевлян и резервное теплоснабжение, которое в случае атаки позволит им получить тепло из котельной. С другой стороны — десяток деревьев, благоустройство и так далее", — сказал народный депутат.

Что известно о протестах на Теремках

Ранее Новини.LIVE сообщал, что под КГГА в Киеве прошла акция в связи с ситуацией со строительством теплотрассы на Теремках. Участники митинга говорили о вырубке деревьев, действиях "Муниципальной охраны" во время предыдущих столкновений и требовали изменить подход к проведению работ.

Также Новини.LIVE писал, что 21 сентября на Теремках возобновили работы по прокладке резервной теплотрассы. Участок зеленой зоны обнесли забором, а периметр окружили правоохранители. Городские власти заявляли, что сеть должна стать резервным источником тепла для почти 200 домов Голосеевского района.

Киев протесты нардепы муниципальная охрана электросети
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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