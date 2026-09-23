Протест під КМДА через Теремки: мітингувальники скандують "Кличка геть"

Протестувальники перед будівлею Київської міською адміністрацією. Фото: Новини.LIVE

У Києві сьогодні, 23 вересня, біля будівлі КМДА проходить акція через ситуацію з прокладанням теплотраси на Теремках. Учасники протесту говорять про вирубку дерев, дії "Муніципальної охорони" під час попередніх сутичок та вимагають від міської влади змінити підхід до проведення робіт. Учасники також скандували проти мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Акція протесту під КМДА у Києві. Фото: Новини.LIVE

Протест під КМДА

На акцію зібралося чимало людей. Частина мітингувальників прийшла з плакатами, зокрема із закликами ліквідувати "Муніципальну охорону" після конфлікту на Теремках.

Під час відкритого мікрофона кожен охочий міг висловити свою позицію щодо ситуації. Зокрема присутні скандувати "Кличка геть".

Учасники акції принесли до КМДА плакати. Фото: Новини.LIVE

Що сказав Олег Симороз

До мітингу також долучився ветеран російсько-української війни Олег Симороз. Він заявив, що відповідальність за ситуацію з роботами на Теремках має нести міська влада.

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У коментарі журналістці ветеран розповів, що, на його думку, після конфлікту на місці робіт мають бути питання не лише до "Муніципальної охорони".

Під час акції біля КМДА учасники тримали плакати проти "Муніципальної охорони". Фото: Новини.LIVE

"Поліція стояла поруч. У перший день вона допомагала людей тягати, а наступного просто спостерігала. Питання тут уже до Державного бюро розслідувань", — сказав ветеран.

Він також розкритикував реакцію міської влади на конфлікт.

"Мер каже, що все було в межах повноважень. Але люди вийшли не просто так. Вони показують, що цей проєкт можна змінити і зробити інакше", — зазначив Симороз.

За його словами, мешканці Теремків не виступають проти самої тепломережі.

"Люди не можуть бути проти тепла, зберігаючи дерева і свій життєвий простір. Їм просто пропонують вибір, якого насправді не має бути", — сказав він.

Плакати учасників акції біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Симороз також заявив, що громада вже пропонувала варіанти, які дозволили б зменшити шкоду для зеленої зони.

"Є можливість піти з боку тротуарів, але цього ніхто не хоче чути", — наголосив ветеран.

Окремо він поставив під сумнів доцільність нинішнього формату земляних робіт.

"Коли котлован утричі більший за діаметр труб, а потім на цьому місці мають рости дерева, виникає просте питання: як це все відновлювати?" – сказав Симороз.

Ветеран також заявив, що відповідальність за можливі проблеми із завершенням проєкту має нести міська влада.

"Не можна перекладати її на людей, які вийшли захистити своє довкілля", – зазначив Симороз.

Що відбувається на Теремках

Конфлікт навколо будівництва резервної тепломережі триває вже кілька днів. Місцеві жителі виступають проти прокладання мережі через зелену зону, а під час робіт виникали сутички між протестувальниками та працівниками "Муніципальної охорони". Поліція повідомила про перевірку обставин одного з інцидентів.

Водночас у КМДА заявляють, що "Муніципальну охорону" залучили для охорони будмайданчика та недопущення сторонніх людей у зону роботи техніки. У міській владі також стверджують, що оптимізована схема прокладання тепломережі передбачає збереження майже всіх 160 зелених насаджень.

Біля КМДА також були присутні люди, які підтримують будівництво тепломережі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві 21 вересня на Теремках відновили будівельні роботи з прокладання теплотраси. Тоді ділянку зеленої зони огородили парканом, а територію біля робіт охороняли правоохоронці. Місцеві мешканці протестували проти відновлення робіт.

Пізніше Новини.LIVE писали, що на Теремках тривали суперечки щодо маршруту резервної теплотраси. Місцеві жителі вимагали надати документи на проведення робіт, а також говорили про можливість альтернативного маршруту.

Також ми повідомляли, що під час одного з попередніх конфліктів на Теремках працівники "Муніципальної охорони" силоміць відтісняли протестувальників. Колишній прокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко тоді заявляв, що муніципальна охорона не мала повноважень застосовувати силу до громадян.