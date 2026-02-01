Відео
Україна
Головна Київ Кулеба назвав кількість будинків без опалення у Києві

Кулеба назвав кількість будинків без опалення у Києві

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 16:27
Скільки будинків в Києві без опалення — дані Кулеби
Люди гріються в пункті гуманітарної допомоги у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Станом на 1 лютого у Києві без теплопостачання залишаються 693 житлових будинки. Найскладніша ситуація у Солом'янському та Печерському районах.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram. 

Читайте також:

Яка ситуація з теплопостачанням у Києві

Кулеба розповів, що від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках. Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них — після останнього ворожого обстрілу. Наразі відновлення триває.

"До робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності залучили 69 мобільних котелень", — йдеться у повідомленні. 

Водночас відомо, що водопостачання і водовідведення в місті працюють у штатному режимі.

Яка ситуація в Києві 1 лютого
Скриншот допису Олексія Кулеби

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві одна з ТЕЦ не підлягає відновленню. На тлі тривалих ударів по інфраструктурі та нових аварій це стало ключовим фактором загострення енергетичної кризи в місті.

Водночас кияни відповіли, чи будуть виїжджати зі столиці через сильні морози. Більшість жителів міста будуть грітися своїми силами. 

Київ теплопостачання опалення будинок світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
