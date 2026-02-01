Скільки будинків в Києві без опалення — дані Кулеби

Люди гріються в пункті гуманітарної допомоги у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Станом на 1 лютого у Києві без теплопостачання залишаються 693 житлових будинки. Найскладніша ситуація у Солом'янському та Печерському районах.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

Яка ситуація з теплопостачанням у Києві

Кулеба розповів, що від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках. Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них — після останнього ворожого обстрілу. Наразі відновлення триває.

"До робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності залучили 69 мобільних котелень", — йдеться у повідомленні.

Водночас відомо, що водопостачання і водовідведення в місті працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві одна з ТЕЦ не підлягає відновленню. На тлі тривалих ударів по інфраструктурі та нових аварій це стало ключовим фактором загострення енергетичної кризи в місті.

Водночас кияни відповіли, чи будуть виїжджати зі столиці через сильні морози. Більшість жителів міста будуть грітися своїми силами.