Сколько домов в Киеве без отопления — данные Кулебы

По состоянию на 1 февраля в Киеве без теплоснабжения остаются 693 жилых дома. Самая сложная ситуация в Соломенском и Печерском районах.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Какова ситуация с теплоснабжением в Киеве

Кулеба рассказал, что со вчерашнего вечера тепло восстановили уже в более 2 700 домах. В то же время сейчас без тепла остаются еще 693 дома. Часть из них — после последнего вражеского обстрела. Сейчас восстановление продолжается.

"К работам сегодня привлечены дополнительные 114 бригад, более 500 работников, в том числе специалисты из других регионов и Укрзализныци. Для больниц, роддомов и опорных пунктов Несокрушимости привлекли 69 мобильных котельных", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что водоснабжение и водоотведение в городе работают в штатном режиме.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Киеве одна из ТЭЦ не подлежит восстановлению. На фоне длительных ударов по инфраструктуре и новых аварий это стало ключевым фактором обострения энергетического кризиса в городе.

В то же время киевляне ответили, будут ли выезжать из столицы из-за сильных морозов. Большинство жителей города будут греться своими силами.