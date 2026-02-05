Кулеба назвав кількість будинків у Києві, які залишаються без тепла

Кияни в черзі за їжею. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у четвер, 5 лютого, провів засідання Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в енергетичній системі Києва та Київської області. Він повідомив, скільки будинків наразі залишаються без опалення.

Про це Олексій Кулеба повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ситуація зі світлом та опаленням в Києві

Кулеба наголосив, що наразі найскладніша ситуація у Києві. Понад 200 аварійно-відновлювальних бригад працюють у будинках та закладах соцсфери.

"Після масованої атаки РФ завершено обстеження ТЕЦ, яка забезпечувала тепло в частині Дарницького та Дніпровського районів. Руйнування значні, відновлення потребує часу. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок", — розповів він.

Засідання Штабу. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Для підтримки киян розгорнули додаткові пункти обігріву, частина з яких підключена до мобільних котелень та працює цілодобово. Наразі у місті працює над 1 500 пунктів незламності.

Під час засідання також окремо скоординували роботу з енергетичними компаніями, аби забезпечити світло для будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко розповів, скільки часу потрібно для відновлення Дарницької ТЕЦ.

А у ніч проти 5 лютого російські окупанти вкотре атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу є руйнування.