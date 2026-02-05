Кулеба назвал количество домов в Киеве, которые остаются без тепла

Кулеба назвал, сколько домов в Киеве остаются без тепла
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в четверг, 5 февраля, провел заседание Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетической системе Киева и Киевской области. Он сообщил, сколько домов сейчас остаются без отопления.
Об этом Алексей Кулеба сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.
Ситуация со светом и отоплением в Киеве
Кулеба отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Киеве. Более 200 аварийно-восстановительных бригад работают в домах и учреждениях соцсферы.
"После массированной атаки РФ завершено обследование ТЭЦ, которая обеспечивала тепло в части Дарницкого и Днепровского районов. Разрушения значительные, восстановление требует времени. Сейчас без отопления остаются 1 126 многоэтажек", — рассказал он.
Для поддержки киевлян развернули дополнительные пункты обогрева, часть из которых подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно. Сейчас в городе работает более 1 500 пунктов несокрушимости.
Во время заседания также отдельно скоординировали работу с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить свет для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.
Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, сколько времени нужно для восстановления Дарницкой ТЭЦ.
А в ночь на 5 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате обстрела есть разрушения.
Читайте Новини.LIVE!