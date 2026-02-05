Кулеба назвал количество домов в Киеве, которые остаются без тепла

Киевляне в очереди за едой. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в четверг, 5 февраля, провел заседание Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетической системе Киева и Киевской области. Он сообщил, сколько домов сейчас остаются без отопления.

Об этом Алексей Кулеба сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Ситуация со светом и отоплением в Киеве

Кулеба отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Киеве. Более 200 аварийно-восстановительных бригад работают в домах и учреждениях соцсферы.

"После массированной атаки РФ завершено обследование ТЭЦ, которая обеспечивала тепло в части Дарницкого и Днепровского районов. Разрушения значительные, восстановление требует времени. Сейчас без отопления остаются 1 126 многоэтажек", — рассказал он.

Заседание Штаба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Для поддержки киевлян развернули дополнительные пункты обогрева, часть из которых подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно. Сейчас в городе работает более 1 500 пунктов несокрушимости.

Во время заседания также отдельно скоординировали работу с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить свет для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, сколько времени нужно для восстановления Дарницкой ТЭЦ.

А в ночь на 5 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате обстрела есть разрушения.