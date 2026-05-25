Кулеба закликав постраждалих від атак подавати заявки на компенсації

Олексій Кулеба.

Після останніх масованих атак Росії найбільших руйнувань зазнали Київ та громади Київської області. Влада закликає людей, чиє житло було пошкоджене або знищене, оперативно подавати заявки на компенсацію через програму "єВідновлення".

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Кулеба прокоментував механізм компенсацій

За його словами, держава забезпечує механізми підтримки як для ремонту пошкодженого житла, так і для придбання нового у разі повного знищення будинків чи квартир.

"Люди, які втратили житло або чиї будинки й квартири були пошкоджені, не мають залишатися сам на сам із цією проблемою. Держава забезпечує механізми компенсації через програму єВідновлення – як на ремонт пошкодженого житла, так і на відбудову або придбання нового у разі повного знищення", — наголосив Кулеба.

Він закликав громадян не зволікати та подавати інформаційні повідомлення і заявки через застосунок Дія. За останню добу, за словами міністра, у столиці подали 986 інформаційних повідомлень про пошкодження житла, ще 147 — у Київській області.

"Це показує масштаб руйнувань і водночас запит людей на швидке відновлення", — зазначив урядовець.

Кулеба повідомив, що механізм компенсацій уже довів свою ефективність. У Київ майже 19 тисяч родин отримали виплати на ремонт пошкодженого житла, а ще близько 8,5 тисячі сімей — сертифікати для придбання нового житла замість зруйнованого.

Окремо міністр звернувся до органів місцевого самоврядування із закликом пришвидшити роботу комісій, які фіксують пошкодження та супроводжують людей у процесі отримання компенсацій.

"Швидкість рішень тут критична. Люди мають якнайшвидше отримати підтримку та компенсації. Держава зі свого боку забезпечить усі передбачені механізми для допомоги людям у відновленні", — підкреслив Кулеба.

Заява Олексія Кулеби.

