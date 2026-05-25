Главная Киев Кулеба призвал пострадавших от атак подавать заявки на компенсации

Кулеба призвал пострадавших от атак подавать заявки на компенсации

Дата публикации 25 мая 2026 16:00
Алексей Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

После последних массированных атак России наибольшие разрушения понесли Киев и общины Киевской области. Власти призывают людей, чье жилье было повреждено или уничтожено, оперативно подавать заявки на компенсацию через программу "єВідновлення".

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Кулеба прокомментировал механизм компенсаций

По его словам, государство обеспечивает механизмы поддержки как для ремонта поврежденного жилья, так и для приобретения нового в случае полного уничтожения домов или квартир.

"Люди, которые потеряли жилье или чьи дома и квартиры были повреждены, не должны оставаться один на один с этой проблемой. Государство обеспечивает механизмы компенсации через программу єВідновлення — как на ремонт поврежденного жилья, так и на восстановление или приобретение нового в случае полного уничтожения", — подчеркнул Кулеба.

Он призвал граждан не медлить и подавать информационные сообщения и заявки через приложение Дія. За последние сутки, по словам министра, в столице подали 986 информационных сообщений о повреждении жилья, еще 147 — в Киевской области.

"Это показывает масштаб разрушений и одновременно запрос людей на быстрое восстановление", — отметил чиновник.

Кулеба сообщил, что механизм компенсаций уже доказал свою эффективность. В Киеве почти 19 тысяч семей получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, а еще около 8,5 тысячи семей — сертификаты для приобретения нового жилья вместо разрушенного.

Отдельно министр обратился к органам местного самоуправления с призывом ускорить работу комиссий, которые фиксируют повреждения и сопровождают людей в процессе получения компенсаций.

"Скорость решений здесь критическая. Люди должны как можно быстрее получить поддержку и компенсации. Государство со своей стороны обеспечит все предусмотренные механизмы для помощи людям в восстановлении", — подчеркнул Кулеба.

Заявление Алексея Кулебы. Фото: скриншот из Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с иностранными дипломатами посетил место российского удара в Шевченковском районе, где в результате атаки погибли два человека. Во время визита глава МИД заявил, что Украина ведет активную работу с партнерами по получению дополнительной военной помощи и ракет для систем ПВО.

В фоторепортаже Новини.LIVE показали последствия одного из самых масштабных российских обстрелов столицы и то, как Киев постепенно приходит в себя после атаки.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
