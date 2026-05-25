Київ оговтується від масованої атаки: фоторепортаж

Лук'янівка після обстрілів.

Після масованої атаки на Київ 24 травня в місті досі ліквідують наслідки. Руйнування були у всіх районах столиці, а на місцях ще працюють рятувальники. Тієї ночі росіяни випустили майже 700 засобів повітряного нападу по Україні.

Наслідки удару по Києву 24 травня

У ніч проти 24 травня росіяни випустили на Київ та область безпілотники, балістичну ракета середньої дальності з полігону Капустін Яр, а також аеробалістичні та крилаті ракети. Уламки падали в усіх районах столиці, пошкодивши навіть будівлю Міністерства закордонних справ та головний офіс "Укрпошти" на Хрещатику.

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей у Шевченківському районі. Наразі понад 20 киян залишаються в лікарнях, стан трьох пацієнтів лікарі оцінюють як критичний.

Коресрондент Новини.LIVE Олександр Саюн розповів, що найбільших руйнувань зазнала Лук'янівська площа, яка зараз нагадує суцільне згарище. Відомий торговельний центр "Квадрат", що працював тут понад 20 років, вигорів дотла. Будівля не підлягає відновленню, від неї залишився лише обвуглений металевий каркас.

Наслідки удару по Лук'янівці.

Руйнування після обстрілів РФ.

Також повністю знищено і сусідній Лук'янівський ринок. Температура під час пожежі була настільки високою, що розплавила фасад найближчого ресторану "Макдональдс".

Наслідки удару по Києву.

Лук'янівський ринок після обстрілу.

Руйнування після удару РФ.

Станція метро "Лук'янівська" також постраждала від вибухової хвилі. Там вибило масивні двері та пошкодило стелю у вестибюлі. Наразі станція відновила роботу для пасажирів, але вихід у бік зруйнованого торгового центру повністю закритий. Через обрив контактної мережі комунальникам довелося змінити маршрути трамваїв та тролейбусів на прилеглих вулицях.

Водночас речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE повідомила, що зараз влада Києва вирішує долю вигорілого торгового центру "Квадрат" на Лук'янівці.

"Всі торгові точки ринку по факту неможливо експлуатувати надалі. Тому так само будуть оцінюватись пошкодження і в тому числі будуть спілкуватись із власниками торгового центру щодо можливості відновлення та компенсації", — сказала Поп.

Речник столичної ДСНС Павло Петров у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик також розповів про ситуацію у Шевченківському районі столиці. За його словами, інформації про людей під завалами немає, але рятувальники продовжують все розбирати.

Уламки ракети у Шевченківському районі.

Натомість мешканець Ігор Володимирович, який проживає на вулиці Дегтярівській, 26, куди вдарила ворожа ракета, розповів, що втратив доньку Аліну. Вона загинула у власній квартирі під час атаки. Чоловік поскаржився, що вже другий день не може отримати свідоцтво про смерть, а через це на похорон не відпускають його сина військового.

"Вона загинула, мені треба оформити свідоцтво про смерть, а ніхто ніякого папірця не дає... Син в армії служить, мені його треба викликати на похорон, а я документи не можу відправити. Ніхто нічого не знає, посилають в СБУ і ганяють з одного відділення в інше", — поділився місцевий мешканець.

Зруйнований будинок у Шевченківському районі.

Рятувальники на місці удару.

Зазначимо, російська атака повністю зруйнувала цілий під'їзд житлового будинку у Шевченківському районі. Рятувальники знайшли під завалами тіла двох жінок.

Крім того, рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ворожого удару по будівлі одного з підрозділів ДСНС. За словами речника надзвичайної служби, подальша доля будівлі поки невідома, оскільки має відбутися експертиза.

Речі, які збереглись після удару по підрозділу ДСНС.

Пошкоджена пожежна частина.

"Насправді і автомобілі ДСНС були пошкоджені... На щастя, люди всі були цілі, тому що вони перебували в укритті... Але, на жаль, будівля постраждала. Там зараз знімають і перекриття, знімають і розбирають ці завали", — сказав Павло Петров.

Петров також поінформував про наслідки ворожої атаки по Дарницькому району та Подолу. У Дарницькому районі пошкоджений гуртожиток — там роботи вже завершені.

Пошкоджений гуртожиток у Дарницькому районі.

Пошкоджений гуртожиток у Дарницькому районі.

Що стосується музею Чорнобилю на Подолі, там пошкоджена значна частина експонатів, решту вдалося евакуювати.

Розбір завалів на Подолі.

Пошкоджений будинок на Подолі.

Рятувальники ліквідовують наслідки.

Наслідки обстрілу Подола в Києві.

Катерина Поп також додала, що мешканці зруйнованих квартир у Києві можуть розраховувати на матеріальну компенсацію та виплати за програмою "Турбота назустріч киянам".

Міська влада вже розгорнула оперативні штаби для допомоги постраждалим. У Голосіївському та Оболонському районах запрацювали спеціальні гарячі лінії, а у Солом'янському районі соціальні працівники особисто обходять пошкоджені будинки.

"Категорії осіб з гуртожитку також буде опрацьовувати відповідний відділ адміністрації. Заявки приймаються досі, адже не всі люди у стресових ситуаціях змогли їх швидко заповнити", — сказала речниця КМВА.

Як писали Новини.LIVE, під час атаки на Київ росіяни також пошкодили пам'ятки архітектури. Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей та будинок, в якому був офіс німецької ARD.

Водночас Андрій Сибіга заявив про пошкодження будівлі МЗС. За його словами, вона вперше постраждала з часів Другої світової війни.