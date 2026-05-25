Сибіга та іноземні дипломати відвідали місце удару РФ у Києві

Андрій Сибіга з іноземними дипломатами.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга разом з іноземними дипломатами прибув на місце російського удару у Шевченківському районі Києва, де загинули двоє людей. Під час візиту міністр заявив, що Україна вже працює з партнерами над отриманням додаткової військової допомоги та ракет для ППО.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця подій.

Сибіга заявив про нові домовленості щодо допомоги Україні

За словами Сибіги, Росія повинна отримати "жорстку та дзеркальну відповідь" на терор проти мирного населення України. Він також наголосив, що заяви Москви про нібито готовність до миру є маніпуляцією.

"Росія повинна розуміти, що ця атака не залишиться непоміченою. Ми повинні далі тиснути на них, аби змусити їх і до перемовин, і до перемир'я, і до закінчення, і до досягнення справедливого миру", — заявив глава МЗС.

Андрій Сибіга з іноземними колегами.

Міністр наголосив, що президент України Володимир Зеленський уже провів спеціальну нараду та дав чіткі доручення щодо координації роботи з міжнародними партнерами для посилення військової підтримки.

"Ми маємо чітке розуміння та інструкції, як діяти з партнерами, аби залучити додаткову допомогу, засоби ППО та додаткові ракети", — заявив Сибіга.

Також глава МЗС повідомив, що провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини щодо координації дій союзників після російської атаки. Крім того, Україна ініціювала проведення засідання Ради Безпеки ООН та низку зустрічей на інших міжнародних майданчиках.

"Відповідь має бути твердою... Ми бачимо, чим насправді відповідає ворог — це смерть, руйнування, удари по історичній частині міста", — наголосив міністр.

Іноземні дипломати відвідали Лук'янівку після атаки РФ.

Сибіга додав, що Україна очікує від партнерів додаткових систем ППО та ракет, а також підтримки на шляху до членства в Європейському Союзі. За його словами, Київ розраховує на відкриття шести переговорних кластерів щодо вступу до ЄС уже в червні.

Як повідомляли Новини.LIVE, після масованої російської атаки на Київ 24 травня кількість постраждалих зросла до 87 людей, серед яких троє неповнолітніх. Внаслідок обстрілу також загинули двоє людей, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

