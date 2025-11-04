Видео
Видео

Курсирование поездов метро во время тревог — когда будет решение

Дата публикации 4 ноября 2025 12:00
обновлено: 12:16
Будет ли работать метро в Киеве во время тревог
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Оксана Савчук заявила, что решения относительно курсирования поездов метро во время воздушных тревог до сих пор нет. В то же время она отметила, что дискуссии продолжаются только по зеленой ветке метро в Киеве.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 ноября.

Курсирование поездов метро во время тревог в Киеве — что известно

Нардеп Оксана Савчук заявила, что окончательного решения относительно курсирования поездов метрополитена в Киеве до сих пор нет. По ее словам, этот вопрос продолжают изучать.

"Дискуссии на Совете обороны завершились тем, что пошли дальше изучать этот вопрос. Кто-то должен подписать это решение и взять персональную ответственность, ведь в случае инцидентов речь идет даже об уголовной ответственности", — пояснила депутат.

В то же время она добавила, что особенно рискованными остаются наземные участки метро, где возможны не только повреждения подвижного состава, но и угроза для людей и близлежащих территорий.

По словам нардепа, такие поезда сложно защитить во время движения — системы РЭБ не работают на высоких скоростях. Поэтому вопрос безопасности является ключевым.

Савчук подтвердила, что дискуссия продолжается только относительно зеленой ветки метро, о красной пока речь не идет.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
