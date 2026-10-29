Транспортна криза в Києві: лівий берег відрізаний від правого

Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: comments.ua

На тлі обмежень руху через Дніпро економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що Києву бракує запасних маршрутів для перевезення людей і вантажів. На його думку, транспортну систему столиці потрібно було готувати до таких ситуацій ще під час війни, щоб обмеження руху окремими мостами не створювали надмірного навантаження на решту шляхів.

Про це розповів Кущ в ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Лівий берег Києва опинився в складній транспортній ситуації

"Фактично лівий берег значною мірою відрізаний від правого берега. І можна констатувати повну неготовність до цієї ситуації", — зазначив аналітик.

За його словами, місту потрібні різні способи перевезення пасажирів і вантажів. Це дозволило б розподілити потоки та зменшити навантаження на мости.

Понтонні переправи могли б розвантажити Дарницький міст

Кущ вважає, що окремі маршрути для вантажівок потрібно було організувати ще на початку війни.

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"Південніше Києва можна було навести понтонні переправи, через які мав би рухатися, наприклад, транзитний транспорт, важкий транспорт, тобто вантажні автомобілі, фури", — сказав експерт.

За його словами, вантажівки не можуть користуватися мостом Патона через його критичний технічний стан. Також наразі для них недоступний звичний маршрут через Південний міст.

"Фактично зараз весь транспорт іде на Дарницький міст, створюються величезні пробки", — пояснив Кущ.

Він також зазначив, що дамба поблизу Вишгорода не розв'яже проблему вантажного сполучення. На його думку, такий маршрут не стане повноцінною альтернативою через особливості розташування переправи.

Кущ запропонував відновити річковий транспорт у Києві

"Немає поромів, які могли б курсувати між лівим берегом і правим. Немає річкового транспорту, який, до речі, за часів Радянського Союзу був досить розгалуженим видом транспорту", — зазначив він.

За словами Куща, раніше річкові трамвайчики сполучали Річковий вокзал на Подолі з Русанівськими та Нижніми садами. Тепер такого транспортного сполучення немає.

"Замість Річкового вокзалу — Американський університет. Замість причалів повідкривали ресторани, сауни, бані, фудкорти. І самих уже засобів річкового транспорту немає", — сказав аналітик.

Він наголосив, що окремий вид транспорту не здатен самостійно розв'язати всі проблеми столиці. Важливо поєднувати різні варіанти сполучення, щоб кожен із них брав на себе частину пасажиропотоку.

Подільсько-Воскресенський міст морально застарів

Окремо Кущ розкритикував Подільсько-Воскресенський міст. На його думку, попри значні витрати на будівництво, споруда не виконує повною мірою запланованих транспортних функцій.

"Є фізичне старіння конструкції, є моральне старіння конструкції", — зазначив аналітик, пояснюючи різницю між технічним станом мосту та його відповідністю сучасним транспортним потребам.

На думку Куща, транспортні проблеми Києва не можна вирішити одним проєктом. Потрібна система, у якій автомобільні мости, пороми, річковий транспорт і спеціальні переправи доповнюватимуть одне одного.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через ускладнений рух у Києві зросла вартість поїздок на таксі між берегами Дніпра. Ціна поїздки з лівого берега на правий становила від 799 до 1500 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що щодня між лівим і правим берегами столиці переміщуються сотні тисяч людей. За оцінкою голови Дарницької районної державної адміністрації Олександра Ковтунова, цей потік може наближатися до мільйона осіб. Водночас оцінка не враховує транзитний рух через Київ.