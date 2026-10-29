Транспортный кризис в Киеве: левый берег отрезан от правого

Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: comments.ua

На фоне ограничений движения через Днепр экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что Киеву не хватает альтернативных маршрутов для перевозки людей и грузов. По его мнению, транспортную систему столицы нужно было готовить к таким ситуациям еще во время войны, чтобы ограничения движения по отдельным мостам не создавали чрезмерной нагрузки на остальные дороги.

Об этом рассказал Кущ в эфире программы Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Левый берег Киева оказался в сложной транспортной ситуации

"Фактически левый берег в значительной степени отрезан от правого берега. И можно констатировать полную неготовность к этой ситуации", — отметил аналитик.

По его словам, городу нужны различные способы перевозки пассажиров и грузов. Это позволило бы распределить потоки и уменьшить нагрузку на мосты.

Понтонные переправы могли бы разгрузить Дарницкий мост

Кущ считает, что отдельные маршруты для грузовиков нужно было организовать еще в начале войны.

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"Южнее Киева можно было бы навести понтонные переправы, через которые должен был бы двигаться, например, транзитный транспорт, тяжелый транспорт, то есть грузовые автомобили, фуры", — сказал эксперт.

По его словам, грузовики не могут пользоваться мостом Патона из-за его критического технического состояния. Также в настоящее время для них недоступен привычный маршрут через Южный мост.

"Фактически сейчас весь транспорт направляется на Дарницкий мост, образуются огромные пробки", — пояснил Кущ.

Он также отметил, что дамба вблизи Вышгорода не решит проблему грузовых перевозок. По его мнению, такой маршрут не станет полноценной альтернативой из-за особенностей расположения переправы.

Кущ предложил возобновить речной транспорт в Киеве

"Нет паромов, которые могли бы курсировать между левым и правым берегами. Нет речного транспорта, который, кстати, во времена Советского Союза был довольно разветвленным видом транспорта", — отметил он.

По словам Куща, раньше речные трамвайчики связывали Речной вокзал на Подоле с Русановскими и Нижними садами. Теперь такого транспортного сообщения нет.

"Вместо Речного вокзала — Американский университет. Вместо причалов открылись рестораны, сауны, бани, фудкорты. А самих средств речного транспорта уже нет", — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что отдельный вид транспорта не способен самостоятельно решить все проблемы столицы. Важно сочетать различные варианты сообщения, чтобы каждый из них принимал на себя часть пассажиропотока.

Подольско-Воскресенский мост морально устарел

Отдельно Кущ раскритиковал Подольско-Воскресенский мост. По его мнению, несмотря на значительные затраты на строительство, сооружение не выполняет в полной мере запланированные транспортные функции.

"Есть физическое старение конструкции, а есть моральное старение конструкции", — отметил аналитик, объясняя разницу между техническим состоянием моста и его соответствием современным транспортным потребностям.

По мнению Куща, транспортные проблемы Киева нельзя решить одним проектом. Нужна система, в которой автомобильные мосты, паромы, речной транспорт и специальные переправы будут дополнять друг друга.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за затрудненного движения в Киеве выросла стоимость поездок на такси между берегами Днепра. Цена поездки с левого берега на правый составляла от 799 до 1500 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что ежедневно между левым и правым берегами столицы перемещаются сотни тысяч людей. По оценке главы Дарницкой районной государственной администрации Александра Ковтунова, этот поток может приближаться к миллиону человек. В то же время эта оценка не учитывает транзитное движение через Киев.