Обстріл Києва 21 липня — вигляд має ЖК, куди влучив дрон

Пошкоджений ЖК у Києві після атаки РФ 21 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 21 липня завдали чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки був пошкоджений житловий комплекс, де є вщент випалені квартири.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Консьєржка постраждалого будинку Ніна розповіла, що після російського удару щонайменше п'ять поверхів зазнали пошкоджень. В результаті — десятки людей залишились без житла.

"Дві квартири зовсім згоріли. Чотири на половину згоріли. А то всі — без вікон та побиті. Навіть плафони поплавилися", — поділилась жінка.

Мешканка будинку розповіла Новини.LIVE, що люди самостійно кинулися гасити вогонь, однак на паркінгу, де вони ховалися, не виявилося води, тому процес ліквідації наслідків був повільнішим, ніж очікувалося. Рятувальники прибули на виклик швидко.

Батько власника однієї із квартир повідомив, що поки згорілу квартиру його сина відновлювати не можна — комісія ще не обстежила наслідки. Та й повертати все до первинного вигляду не планують, оскільки ворожі атаки не припиняються і в будь-який момент житло знову може постраждати.

Нагадаємо, 21 липня окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Росіяни атакували низку районів столиці, зокрема, руйнувань зазнала станція метро "Лук'янівська".

Внаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро осіб та ще одна людина загинула. Відомо, що уламки ракет і дронів впали на дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на Україну вночі 21 липня. Він заявив, що це "удари проти людяності".