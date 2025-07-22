Обстрел Киева 21 июля — как выглядит ЖК, куда попал дрон

Поврежденный ЖК в Киеве после атаки РФ 21 июля. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 21 июля нанесли очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки был поврежден жилой комплекс, где есть полностью выжженные квартиры.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки на Киев 21 июля

Консьержка пострадавшего дома Нина рассказала, что после российского удара по меньшей мере пять этажей получили повреждения. В результате — десятки людей остались без жилья.

"Две квартиры совсем сгорели. Четыре на половину сгорели. А то все — без окон и побитые. Даже плафоны поплавились", — поделилась женщина.

Жительница дома рассказала Новини.LIVE, что люди самостоятельно бросились тушить огонь, однако на паркинге, где они прятались, не оказалось воды, поэтому процесс ликвидации последствий был медленнее, чем ожидалось. Спасатели прибыли на вызов быстро.

Отец владельца одной из квартир сообщил, что пока сгоревшую квартиру его сына восстанавливать нельзя — комиссия еще не обследовала последствия. Да и возвращать все к первоначальному виду не планируют, поскольку вражеские атаки не прекращаются и в любой момент жилье снова может пострадать.

Напомним, 21 июля оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Россияне атаковали ряд районов столицы, в частности, разрушениям подверглась станция метро "Лукьяновская".

В результате обстрелов пострадали девять человек и еще один человек погиб. Известно, что обломки ракет и дронов упали на детскую площадку.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на Украину ночью 21 июля. Он заявил, что это "удары против человечности".