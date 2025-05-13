Лікарня Феофанія стала доступною для всіх українців — деталі від КМВА

Лікарня "Феофанія". Фото: t.me/tkachenkotymur

Відтепер київська лікарня "Феофанія" доступна для всіх пацієнтів у рамках Програми медичних гарантій. Це стало можливим після підписання відповідного указу Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Лікарня "Феофанія"

У лікарні "Феофанія" всі громадяни України можуть отримати безоплатну спеціалізовану медичну допомогу. Для цього необхідне електронне направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста згідно з договором із НСЗУ.

"Важливо, що у лікарні надають допомогу й з особливо серйозними та невідкладними проблемами, як от гострий мозковий інсульт, гострий інфаркт міокарда, необхідність трансплантації кісткового мозку, променева терапія при онкології, хірургічні операції широкого спектра, медична реабілітація тощо", — розповів Ткаченко.

Крім того, лікарня приймає на лікування постраждалих від російських обстрілів. Медики успішно працюють над лікуванням важких травм.

Ткаченко зазначив, що "Феофанія" має необхідність в закритті нагальних питань, щоб надалі ефективно надавати медичну допомогу всім. За його словами, він скерує відповідний запит до міської ради для виділення лікарні бюджетних коштів.

Записатися до лікарні можна за цими контактами:

(044) 299-49-10;

info@feofaniya.org.

Запис на прийом доступний щоденно з 08:00 до 18:00.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

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