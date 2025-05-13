Північний міст у Києві — потрібно відремонтувати велосипедні доріжки

Північний міст у Києві. Фото: wikipedia.org

Кияни звернулись до місцевої влади з проханням провести капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки на Північному мосту. Наразі доріжка має численні пошкодження та подекуди зруйноване покриття.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради.

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Ремонт велосипедних доріжок на Північному мосту

Автор петиції Андрій Сукачевський закликає місцеву владу провести капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки на Північному мосту, що з'єднує Троєщину та район Почайної. Він вказує, попри те, що сам міст декілька разів ремонтувався, велопішохідну частину або не ремонтували зовсім, або востаннє це робили дуже давно. Наразі вона перебуває у вкрай незадовільному та небезпечному стані.

"Північний міст складається з двох частин — зі сторони Троєщини та зі сторони Почайної — і обидві ділянки велосипедно-пішохідної доріжки потребують оновлення. Доріжка має численні пошкодження: тріщини, ями, нерівності, подекуди зруйноване покриття", — йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що через неналежний стан доріжки багато велосипедистів, самокатників та інших користувачів персонального транспорту змушені пересуватися проїжджою частиною, що є порушенням правил дорожнього руху та створює небезпеку як для них, так і для водіїв.

Активіст наголосив, що ремонт цієї інфраструктури забезпечить безпечне та комфортне пересування, зменшить ризики ДТП та сприятиме розвитку екологічного транспорту та сталої мобільності в місті.

Петиція на сайті КМР. Фото: скриншот

Станом на 13 травня петицію підписали 475 людей із потрібних 6000. Для того, аби зібрати підписи ще є 51 день.

Нагадаємо, у Києві обмежать рух одним з мостів до кінця року. Причина цього — протиаварійний ремонт на переправі.

Крім того, у столиці розпочали тендери на проєктування ремонтів мостів. Подання заявок на участь у тендерах тривало до 2 травня 2025 року.