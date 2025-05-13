Больница Феофания стала доступной для всех украинцев — детали от КГВА

Больница Феофания отныне предоставляет услуги для всех — КГВА
Отныне киевская больница "Феофания" доступна для всех пациентов в рамках Программы медицинских гарантий. Это стало возможным после подписания соответствующего указа Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram во вторник, 13 мая.
Больница "Феофания"
В больнице "Феофания" все граждане Украины могут получить бесплатную специализированную медицинскую помощь. Для этого необходимо электронное направление от семейного врача или узкого специалиста согласно договору с НСЗУ.
"Важно, что в больнице оказывают помощь и с особо серьезными и неотложными проблемами, такими как острый мозговой инсульт, острый инфаркт миокарда, необходимость трансплантации костного мозга, лучевая терапия при онкологии, хирургические операции широкого спектра, медицинская реабилитация и тому подобное", — рассказал Ткаченко.
Кроме того, больница принимает на лечение пострадавших от российских обстрелов. Медики успешно работают над лечением тяжелых травм.
Ткаченко отметил, что "Феофания" имеет необходимость в закрытии насущных вопросов, чтобы в дальнейшем эффективно оказывать медицинскую помощь всем. По его словам, он направит соответствующий запрос в городской совет для выделения больнице бюджетных средств.
Записаться в больницу можно по этим контактам:
- (044) 299-49-10;
- info@feofaniya.org.
Запись на прием доступна ежедневно с 08:00 до 18:00.
Напомним, в Киеве на Майдане Независимости открыли экспозицию "Все ради Крыма", посвященную Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Ранее жители Киева обратились к городским властям с просьбой отремонтировать велосипедно-пешеходную дорожку на Северном мосту.
Читайте Новини.LIVE!