Больница Феофания стала доступной для всех украинцев — детали от КГВА

Больница "Феофания". Фото: t.me/tkachenkotymur

Отныне киевская больница "Феофания" доступна для всех пациентов в рамках Программы медицинских гарантий. Это стало возможным после подписания соответствующего указа Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram во вторник, 13 мая.

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Больница "Феофания"

В больнице "Феофания" все граждане Украины могут получить бесплатную специализированную медицинскую помощь. Для этого необходимо электронное направление от семейного врача или узкого специалиста согласно договору с НСЗУ.

"Важно, что в больнице оказывают помощь и с особо серьезными и неотложными проблемами, такими как острый мозговой инсульт, острый инфаркт миокарда, необходимость трансплантации костного мозга, лучевая терапия при онкологии, хирургические операции широкого спектра, медицинская реабилитация и тому подобное", — рассказал Ткаченко.

Кроме того, больница принимает на лечение пострадавших от российских обстрелов. Медики успешно работают над лечением тяжелых травм.

Ткаченко отметил, что "Феофания" имеет необходимость в закрытии насущных вопросов, чтобы в дальнейшем эффективно оказывать медицинскую помощь всем. По его словам, он направит соответствующий запрос в городской совет для выделения больнице бюджетных средств.

Записаться в больницу можно по этим контактам:

(044) 299-49-10;

info@feofaniya.org.

Запись на прием доступна ежедневно с 08:00 до 18:00.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

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