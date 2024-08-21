Київський посадовець з підрядником закупили вуличні ліхтарі за підвищеною ціною

Слідчі дії. Київська міська прокуратура

У Києві у сквері на Троєщині встановили вуличні ліхтарі у п'ять разів дорожче від їх ринкової ціни. Повідомлено про підозру експосадовцю "Київзеленбуду" у службовій недбалості та директорці підрядної організації у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомили пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у середу, 21 серпня.

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Освітлення скверу на Троєщині. Фото: Київська міська прокуратура

Ліхтар на сонячній батареї. Фото: Київська міська прокуратура 1 / 2

Освітлення Троєщини за завищеними цінами

За даними слідства, КО "Київзеленбуд" та підрядна організація уклали договір на проведення капітального ремонту скверу на перетині вулиць Закревського та Милославської у Деснянському районі столиці. Передбачалось обладнати сквер 14 комплектами автономного вуличного освітлення на сонячних батареях. Вартість одного такого комплекту, згідно з кошторисною документацією, складала 56 тис. гривень.



"Ринкова вартість комплекту освітлення, якими обладнали сквер, на момент виконання робіт, була у п’ять разів нижчою. Таким чином закупівля освітлення за необґрунтовано завищеними цінами завдала збитків бюджету міста на суму 634 тис. гривень", — розповіли в прокуратурі.



Під час обшуку в підрядній організації виявлено документацію та печатки, які свідчать, що постачальниця освітлення закуповувала ліхтарі у фірми, якою керує її чоловік.

Що загрожує учасникам схеми

Повідомлено про підозру колишньому керівнику структурного підрозділу КО "Київзеленбуд" у службовій недбалості та директорці підрядної організації у пособництві у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, в умовах воєнного стану.



Експосадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Очільниці підрядної організації загрожує до 8 років позбавлення волі.



Деснянська окружна прокуратура подала до суду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних, зокрема автомобілі, житловий будинок та земельну ділянку.