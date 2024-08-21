Киевский чиновник с подрядчиком закупили уличные фонари по повышенной цене

Следственные действия. Киевская городская прокуратура

В Киеве в сквере на Троещине установили уличные фонари в пять раз дороже их рыночной цены. Сообщено о подозрении экс-чиновнику "Киевзеленстроя" в служебной халатности и директору подрядной организации в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщили пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 21 августа.

Читайте также:

Освещение сквера на Троещине. Фото: Киевская городская прокуратура

Фонарь на солнечной батарее. Фото: Киевская городская прокуратура 1/2 ​ 2

Освещение Троещины по завышенным ценам

По данным следствия, КО "Киевзеленстрой" и подрядная организация заключили договор на проведение капитального ремонта сквера на пересечении улиц Закревского и Милославской в Деснянском районе столицы. Предполагалось оборудовать сквер 14 комплектами автономного уличного освещения на солнечных батареях. Стоимость одного такого комплекта, согласно сметной документации, составляла 56 тыс. гривен.



"Рыночная стоимость комплекта освещения, которыми оборудовали сквер, на момент выполнения работ, была в пять раз ниже. Таким образом закупка освещения по необоснованно завышенным ценам нанесла ущерб бюджету города на сумму 634 тыс. гривен", — рассказали в прокуратуре.



Во время обыска в подрядной организации обнаружена документация и печати, свидетельствующие, что поставщица освещения закупала фонари у фирмы, которой руководит ее муж.

Что грозит участникам схемы

Сообщено о подозрении бывшему руководителю структурного подразделения КО "Киевзеленстрой" в служебной халатности и директору подрядной организации в пособничестве в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в больших размерах, в условиях военного положения.

Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Главе подрядной организации грозит до 8 лет лишения свободы.



Деснянская окружная прокуратура подала в суд ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых, в том числе автомобили, жилой дом и земельный участок.