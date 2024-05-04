Київ став містом-побратимом з ще однією європейською столицею
Київ став містом-побратимом зі столицею Хорватії. Йдеться про місто Загреб.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram у суботу, 4 травня.
Київ місто-побратим із Загребом
Кличко підписав угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером Загребу Томіславом Томашевичем під час саміту мерів європейських міст у Парижі.
"Загреб став 14-м містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — розповів він.
Кличко подякував друзям та партнерам, які підтримують, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною.
Місто Загреб
Найбільше місто Хорватії та її економічний, політичний і культурний центр. Населення (з урахуванням передмість) перевищує 1 млн жителів, що становить більше 20 % населення країни.
Воно розташоване на північному заході країни, уздовж річки Сава на південних схилах гори Медведниця та знаходиться на висоті близько 122 м над рівнем моря.
Найважливішими галузями економіки в Загребі є:
- виробництво електроприладів;
- хімічна, фармацевтична і текстильна промисловість;
- підприємства харчо-смакової промисловості.
Загреб є міжнародним торговельним та бізнес-центром на жвавому перехресті між Центральною та Східною Європою
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