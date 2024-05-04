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Київ став містом-побратимом з ще однією європейською столицею

4 травня 2024 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Київ став містом-побратимом з ще однією європейською столицею
Мер Загреба Томислав Томашевич та мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київ став містом-побратимом зі столицею Хорватії. Йдеться про місто Загреб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram у суботу, 4 травня.

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Київ місто-побратим із Загребом

Кличко підписав угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером Загребу Томіславом Томашевичем під час саміту мерів європейських міст у Парижі. 

Київ стало містом-побратимом із Загребом — деталі від Віталія Кличка
Мер Загреба Томислав Томашевич та мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"Загреб став 14-м містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — розповів він.

Кличко подякував друзям та партнерам, які підтримують, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Місто Загреб

Найбільше місто Хорватії та її економічний, політичний і культурний центр. Населення (з урахуванням передмість) перевищує 1 млн жителів, що становить більше 20 % населення країни.

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Місто Загреб. Фото: kuku.travel

Воно розташоване на північному заході країни, уздовж річки Сава на південних схилах гори Медведниця та знаходиться на висоті близько 122 м над рівнем моря.

Найважливішими галузями економіки в Загребі є:

  • виробництво електроприладів; 
  • хімічна, фармацевтична і текстильна промисловість;
  • підприємства харчо-смакової промисловості.

Загреб є міжнародним торговельним та бізнес-центром на жвавому перехресті між Центральною та Східною Європою

Нагадаємо, прокуратура Києва скасувала рішення про реєстрацію власності на об’єкти нерухомості в Деснянському районі через суд. Підприємці намагалися заволодіти земельними ділянками загальною площею 6,39 гектара вартістю понад 531 мільйон гривень.

Також у Києві створили найбільший мурал з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Проте, як виявилося, керівницею такого мистецького проєкту виявилася скандальна художниця Євгенія Фуллен.

Віталій Кличко
Київ
Хорватія
угода

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