Київ став містом-побратимом з ще однією європейською столицею

Мер Загреба Томислав Томашевич та мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Київ став містом-побратимом зі столицею Хорватії. Йдеться про місто Загреб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram у суботу, 4 травня.

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Кличко підписав угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером Загребу Томіславом Томашевичем під час саміту мерів європейських міст у Парижі.

Мер Загреба Томислав Томашевич та мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"Загреб став 14-м містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — розповів він.

Кличко подякував друзям та партнерам, які підтримують, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Місто Загреб

Найбільше місто Хорватії та її економічний, політичний і культурний центр. Населення (з урахуванням передмість) перевищує 1 млн жителів, що становить більше 20 % населення країни.

Місто Загреб. Фото: kuku.travel

Воно розташоване на північному заході країни, уздовж річки Сава на південних схилах гори Медведниця та знаходиться на висоті близько 122 м над рівнем моря.

Найважливішими галузями економіки в Загребі є:

виробництво електроприладів;

хімічна, фармацевтична і текстильна промисловість;

підприємства харчо-смакової промисловості.

Загреб є міжнародним торговельним та бізнес-центром на жвавому перехресті між Центральною та Східною Європою

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