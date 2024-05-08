Лина Костенко и Валерий Залужный получили почетное звание в столице

Виталий Кличко вручает награды Валерию Залужному и Лине Костенко. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Решением Киевсовета бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и известной поэтессе Лине Костенко присвоили звание "Почетный гражданин Киева". Награды вручил мэр города Виталий Кличко.

Об этом городской голова сообщил в Telegram в среду, 8 мая.

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"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев — Лину Костенко и Валерия Залужного", — написал Кличко.

Виталий Кличко вручает награду Лине Костенко. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Виталий Кличко вручает награду Лине Костенко. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Он подчеркнул, что Лина Костенко олицетворяет непоколебимость и талант украинского духа, а также волю к свободе и смелость на протяжении многих лет. По словам мэра Киева, Валерий Залужный отмечен за его вклад в защиту Киева, государственного суверенитета и свободы Украины.

Виталий Кличко вручает награду Валерию Залужному. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Виталий Кличко вручает награду Валерию Залужному. Фото: Виталий Кличко/Telegram

"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", — добавил Кличко.

Виталий Кличко вручает награды Валерию Залужному и Лине Костенко. Фото: Виталий Кличко/Telegram

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