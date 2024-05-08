Лина Костенко и Валерий Залужный получили почетное звание в столице
Решением Киевсовета бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и известной поэтессе Лине Костенко присвоили звание "Почетный гражданин Киева". Награды вручил мэр города Виталий Кличко.
Об этом городской голова сообщил в Telegram в среду, 8 мая.
Вручение звания "Почетный гражданин Киева"
"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев — Лину Костенко и Валерия Залужного", — написал Кличко.
Он подчеркнул, что Лина Костенко олицетворяет непоколебимость и талант украинского духа, а также волю к свободе и смелость на протяжении многих лет. По словам мэра Киева, Валерий Залужный отмечен за его вклад в защиту Киева, государственного суверенитета и свободы Украины.
"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", — добавил Кличко.
Напомним, что Виталий Кличко вместе с послом Японии открыли обновленный сад камней в парке "Киото".
Ранее Киев стал городом-побратимом со столицей Хорватии. Речь идет о городе Загребе.
Читайте Новини.LIVE!