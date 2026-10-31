Електрик займається ремонтними роботами. Фото: УНІАН

У столиці, 31 жовтня, в суботу, в окремих районах запроваджено масштабні відключення світла. Прогнозується, що вдень кияни можуть залишатися без електроенергії більшу частину часу, очікується лише 1.5 години постачання протягом світлого дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на графіки відключень світла та ДТЕК.

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Відключення світла в Києві 31 жовтня

У Києві спостерігаються масштабні відключення світла. Наразі найскладнішою ситуацією залишається в Солом’янському районі. Для мешканців цього району передбачено близько 5,5 години постачання електроенергії, однак чотири години припадають на ніч. Таким чином виходить, що мешканці отримають лише 1.5 години електроенергії на світловий день, адже решту часу будинки будуть без постачання.

Графіки відключення світла на 31 жовтня в Києві. Скриншот: Київ Цифровий

Повідомляється, що "трохи кращою" є ситуація в Оболонському районі, адже там 2,5 години відключення припадають на нічний час, а протягом дня очікується 4 години електроенергії.

У ДТЕК заявили, що удар РФ 30 жовтня по енергооб’єктах України та столиці суттєво ускладнив "і без того критичний стан" енергетики.

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"Фахівці працюють у цілодобовому режимі, ліквідовуючи наслідки руйнувань всюди, де це безпечно, аби якнайшвидше повернути електропостачання", — йдеться в джерелі.

Експерти зазначають, що хоч і графіки відключення електроенергії суворі, але вони дають змогу спланувати день українцям. Вони додали, що наразі енергетики роблять все, що від них залежить, щоб не допустити екстрених відключень електропостачання.

Новини Києва

Ми писали, що в столиці було влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Це відбулось ввечері 30 жовтня. Повідомляється, що фахівці працювали всю ніч, щоб усунути наслідки атак РФ, аварійну ситуацію ліквідовано.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Вечір.LIVE ексклюзивно розповів свою думку щодо обстрілів Києва. Він вважає, що подекуди безпекова ситуація на фронті більш прогнозована, ніж в столиці.