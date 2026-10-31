Электрик занимается ремонтными работами. Фото: УНИАН

В столице 31 октября, в субботу, в отдельных районах введены масштабные отключения света. Прогнозируется, что днем киевляне могут оставаться без электроэнергии большую часть времени, ожидается лишь 1,5 часа подачи электроэнергии в светлое время суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на графики отключений света и ДТЭК.

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Отключения электроэнергии в Киеве 31 октября

В Киеве наблюдаются масштабные отключения света. На данный момент самая сложная ситуация сохраняется в Соломенском районе. Для жителей этого района предусмотрено около 5,5 часов подачи электроэнергии, однако четыре часа приходятся на ночь. Таким образом, получается, что жители получат лишь 1,5 часа электроэнергии в светлое время суток, ведь остальное время дома будут без электроснабжения.

Графики отключений света на 31 октября в Киеве. Скриншот: Киев Цифровой

Сообщается, что "немного лучше" обстоит ситуация в Оболонском районе, ведь там 2,5 часа отключения приходятся на ночное время, а в течение дня ожидается 4 часа электроснабжения.

В ДТЭК заявили, что удар РФ 30 октября по энергообъектам Украины и столицы существенно осложнил "и без того критическое состояние" энергетики.

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"Специалисты работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия разрушений везде, где это безопасно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", — говорится в источнике.

Эксперты отмечают, что хотя графики отключения электроэнергии и строгие, но они позволяют украинцам планировать свой день. Они добавили, что в настоящее время энергетики делают все, что от них зависит, чтобы не допустить экстренных отключений электроснабжения.

Новости Киева

Мы писали, что в столице произошло попадание по объекту критической инфраструктуры. Это произошло вечером 30 октября. Сообщается, что специалисты работали всю ночь, чтобы устранить последствия атак РФ, аварийная ситуация ликвидирована.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Александр Федиенко в эфире "Вечір.LIVE" эксклюзивно высказал своё мнение об обстрелах Киева. Он считает, что в некоторых случаях ситуация с безопасностью на фронте более предсказуема, чем в столице.