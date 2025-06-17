Обстріл Києва 17 червня - киянка про нічну атаку РФ

Наслідки удару по Солом'янському району Києва. Фото: Новини.LIVE.

Внаслідок нічного ракетного удару по Києву в Солом’янському районі було суттєво пошкоджено житловий будинок. Через це низка мешканців залишилися без даху над головою. Крім того, за даними Національної поліції, наразі відомо про 139 постраждалих, 15 із них – загинули.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами однієї з постраждалих жінок, під час вибуху її відкинуло, і на неї впало вікно.

"Думала, це кінець", — зазначила вона.

Внаслідок атаки зруйновані всі вікна, двері та балкон, квартира повністю вкрита уламками скла.

Інший постраждалий, який отримав розсічення голови, розповів: "Свист, удар — і я вже на підлозі. Все зруйновано".

Попри оперативні дії рятувальників, багато мешканців наразі не мають можливості повернутися до своїх помешкань. Одна з жінок висловила гірке занепокоєння: "Мій чоловік загинув у Мощуні, захищаючи Київ. І от за що він загинув — щоб я залишилася на вулиці?".

Нагадаємо, що під час масштабної ракетної атаки в ніч на 17 червня один із уламків ворожої ракети влучив у гуртожиток Національного медичного університету імені П. Л. Шупика, розташований у Шевченківському районі Києва.

Найскладніша ситуація — у Солом’янському районі, де пряме влучання російської ракети повністю знищило під’їзд житлового будинку.