Обстрел Киева 17 июня - киевлянка о ночной атаке РФ

Последствия удара по Соломенскому району Киева. Фото: Новини.LIVE.

В результате ночного ракетного удара по Киеву в Соломенском районе был существенно поврежден жилой дом. Из-за этого ряд жителей остались без крыши над головой. Кроме того, по данным Национальной полиции, сейчас известно о 139 пострадавших, 15 из них — погибли.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По словам одной из пострадавших женщин, во время взрыва ее отбросило, и на нее упало окно.

"Думала, это конец", — отметила она.

В результате атаки разрушены все окна, двери и балкон, квартира полностью покрыта осколками стекла.

Другой пострадавший, который получил рассечение головы, рассказал: "Свист, удар — и я уже на полу. Все разрушено".

Несмотря на оперативные действия спасателей, многие жители пока не имеют возможности вернуться в свои дома. Одна из женщин выразила горькое беспокойство: "Мой муж погиб в Мощуне, защищая Киев. И вот за что он погиб — чтобы я осталась на улице?".

Напомним, что во время масштабной ракетной атаки в ночь на 17 июня один из осколков вражеской ракеты попал в общежитие Национального медицинского университета имени П. Л. Шупика, расположенное в Шевченковском районе Киева.

Самая сложная ситуация — в Соломенском районе, где прямое попадание российской ракеты полностью уничтожило подъезд жилого дома.