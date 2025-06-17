У Солом'янському районі в будинок вдарила ракета X-101

В будинок у Києві влучила не балістика, а ракета Х-101
Під час масованої повітряної атаки, яку ворог здійснив у ніч проти 17 червня, у житловий будинок у Києві влучила російська крилата ракета типу Х-101. Внаслідок влучання там обвалилась повністю конструкція під'їзду будинку, аж до самого підвалу.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".
Росія масовано атакувала Київ
За його словами, загальна кількість повітряних цілей, яку випустив ворог тієї ночі, сягнула 440 одиниць. З них близько 280 становили ударні безпілотники типу Shahed.
Ігнат зазначив, що "Шахеди" атакували Київ із різних напрямків, зокрема з русла Дніпра, а також зі сходу і заходу, що значно ускладнило роботу протиповітряної оборони.
Окрім того, Росія запустила на столицю 16 ракет типу X-101. Одну з них не вдалося ліквідувати силам ППО.
"Було випущено 16 крилатих ракет Х-101, з яких 15 збито, одна влучила у житловий будинок", — повідомив Ігнат.
Ігнат також наголосив, що така тактика, зокрема інтенсивна атака різними повітряними цілями, є свідомим способом ворога виснажити систему ППО й пробити оборону для ураження важливих цілей, зокрема цивільної інфраструктури.
Окрім того, в ракетах знайшли касетні боєприпаси, що вказує на наміри російських військ влаштувати якомога більше руйнувань та жертв серед цивільних.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ назвали точну кількість дронів та ракет, які Росія запустила по Україні в ніч проти 17 червня.
Додамо, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі влучила балістична ракета. Згодом він уточнив, що в будинок таки влучила крилата ракета — в районі четвертого поверху.
Військовий експерт припустив, що Росія застосовує нові тактики ударів по Україні, щоб вистежити і виснажити сили ППО.
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