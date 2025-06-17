У Солом'янському районі в будинок вдарила ракета X-101

Розбір завалів будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Під час масованої повітряної атаки, яку ворог здійснив у ніч проти 17 червня, у житловий будинок у Києві влучила російська крилата ракета типу Х-101. Внаслідок влучання там обвалилась повністю конструкція під'їзду будинку, аж до самого підвалу.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

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За його словами, загальна кількість повітряних цілей, яку випустив ворог тієї ночі, сягнула 440 одиниць. З них близько 280 становили ударні безпілотники типу Shahed.

Ігнат зазначив, що "Шахеди" атакували Київ із різних напрямків, зокрема з русла Дніпра, а також зі сходу і заходу, що значно ускладнило роботу протиповітряної оборони.

Окрім того, Росія запустила на столицю 16 ракет типу X-101. Одну з них не вдалося ліквідувати силам ППО.

"Було випущено 16 крилатих ракет Х-101, з яких 15 збито, одна влучила у житловий будинок", — повідомив Ігнат.

Ігнат також наголосив, що така тактика, зокрема інтенсивна атака різними повітряними цілями, є свідомим способом ворога виснажити систему ППО й пробити оборону для ураження важливих цілей, зокрема цивільної інфраструктури.

Окрім того, в ракетах знайшли касетні боєприпаси, що вказує на наміри російських військ влаштувати якомога більше руйнувань та жертв серед цивільних.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ назвали точну кількість дронів та ракет, які Росія запустила по Україні в ніч проти 17 червня.

Додамо, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі влучила балістична ракета. Згодом він уточнив, що в будинок таки влучила крилата ракета — в районі четвертого поверху.

Військовий експерт припустив, що Росія застосовує нові тактики ударів по Україні, щоб вистежити і виснажити сили ППО.