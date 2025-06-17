Обстріл Києва 17 червня — уламок ракети РФ влучив у гуртожиток медуніверситету

Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Під час масованої ракетної атаки Росії в ніч проти 17 червня один з уламків ракети влучив у гуртожиток Національного медичного університету імені П. Л. Шупика. Будівля розташована у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі "День.LIVE".

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Наслідки обстрілу

Будівля зазнала значних пошкоджень: вибиті шибки, понівечені стіни та знищені автомобілі, які були припарковані поблизу — деякі з них буквально перетворилися на металобрухт. У самому гуртожитку загиблих, але кілька людей дістали поранення. Більшість мешканців перебувають у шоковому стані.

За словами журналіста, пошкодження зафіксували щонайменше у 12 районах столиці. У Шевченківському районі вибухова хвиля пошкодила будинки навіть за кілька кварталів від епіцентру удару. На місці інциденту працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Евакуацію мешканців провели близько п’ятої ранку.

Найскладніша ситуація — у Солом’янському районі, де пряме влучання російської ракети повністю знищило під’їзд житлового будинку. Саме там зафіксовано найбільше жертв. Також є загиблі та поранені у Дарницькому районі.