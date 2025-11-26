Як живе зона відчуження — науковець про тварин в Чорнобилі

Борсук в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

У Чорнобильській зоні відчуження спостерігають помітне зростання чисельності диких тварин, а окремі рідкісні види активно відновлюють свої популяції. За словами експертів, унікальна екосистема регіону продовжує розвиватися навіть під час повномасштабної війни, демонструючи стабільність та природну стійкість.

Про це повідомив Завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський в інтерв’ю УНІАН.

Чим живе зона відчуження під час війни

У своєму інтерв’ю Денис Вишневський розповів, що у зоні відчуження збереглися практично всі природні комплекси, характерні для європейського Середньовіччя. Сьогодні тут зафіксовано понад тисячу видів рослин та сотні видів тварин, серед яких значна частина занесена до Червоної книги України. Він наголосив, що регіон став важливим осередком збереження рідкісних видів, серед яких — чорний лелека та орлан-білохвіст. Окрему увагу він звернув і на популяцію коня Пржевальського, а також на численні види кажанів, для яких у зоні створені сприятливі умови.

Рись. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Не можу не згадати рись. Вона, як і усі великі хижаки, досить вразлива, тому що не дуже любить присутність людини. У неї не так багато нащадків, швидкість відновлення популяції невисока", — зазначив Вишневський.

Пояснюючи зміни у складі фауни, Вишневський зазначив, що деякі тварини, які раніше залежали від людської присутності, після аварії та відселення населення зменшили свою чисельність, тоді як хижаки почали активніше з’являтися у різних ділянках зони. Він навів приклад сірого голуба, популяція якого скоротилася через відсутність кормової бази, тоді як інші види, зокрема пацюки, повернулися у регіон через появу людей та смітників.

Лелека чорний. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"У нас тільки кажанів зафіксовано 16 видів, з яких 14 занесені до Червоної книги України. Цим істотам у зоні відчуження досить комфортно – тут мало негативних факторів, які можуть впливати на їхню популяцію", — наголосив Вишневський.

За його словами, загальна кількість тварин у зоні відчуження з 1998 року зросла. Популяції, які колись зникали, як-от кабани після епідемії чуми свиней, нині поступово відновлюються.

Нагадаємо, що у Чорнобильському заповіднику камери спостереження зафіксували нічну появу рідкісних коней Пржевальського.

