Україна
Головна Київ У Чорнобильській зоні помітили рідкісних коней — фото

У Чорнобильській зоні помітили рідкісних коней — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 10:16
Оновлено: 10:16
У Чорнобилі помітили рідкісних коней — фото
Коні у Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

У Чорнобильському заповіднику зафіксували рідкісних коней Пржевальського. Об’єктиви камер зафіксували нічну прогулянку тварин.

Відповідні кадри опублікував Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

Читайте також:
Рідкісні коні у Чорнобилі
Рідкісні коні, яких зафіксували у Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

У Чорнобилі зафіксували рідкісних коней — що відомо

Отже, нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику оприлюднили унікальні кадри з фотопасток. Об’єктиви камер зафіксували нічну прогулянку коней Пржевальського — єдиного виду диких коней, що зберігся у природі.

Працівники заповідника зауважують, що навіть у темряві життя в Чорнобильському заповіднику не зупиняється.

"Навіть у темряві безлюдної ночі життя в Чорнобильському заповіднику не завмирає. Для коней Пржевальського ніч — не перешкода, а ще одна можливість відчути свободу там, де природа отримала шанс на відродження", — пояснюють співробітники заповідника.

Коні Пржевальського
Коні Пржевальського відпочивають біля ЛЕП на території Чорнобильського заповідника. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Коні Пржевальського у Чорнобилі — що відомо

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику популяція коней Пржевальського продовжує зростати. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, їх налічується щонайменше 120 (імовірно більше) на момент 2025 року.

Наочні спостереження підтверджують успішну адаптацію тварин. Коні знаходять відпочинок навіть біля потужних ліній електропередач, а також у покинутих спорудах — науковці зафіксували їх перебування в напівзруйнованих будівлях.

У 2025 році науковці вперше зафіксували гібридні особини — поєднання коней Пржевальського з домашніми кобилами. Учені попереджають, що гібридизація загрожує генетичній чистоті виду.

Раніше ми інформували, що у глибині чорнобильських лісів мешкає найменша сова України.

Також ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні відчуження помітили собак із синьою шерстю.

тварини природа Чорнобильська АЕС Чорнобиль Чорнобильська зона
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
