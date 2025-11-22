У Чорнобилі помітили рідкісних коней — фото

У Чорнобильській зоні помітили рідкісних коней — фото
У Чорнобильському заповіднику зафіксували рідкісних коней Пржевальського. Об’єктиви камер зафіксували нічну прогулянку тварин.
Відповідні кадри опублікував Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.
У Чорнобилі зафіксували рідкісних коней — що відомо
Отже, нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику оприлюднили унікальні кадри з фотопасток. Об’єктиви камер зафіксували нічну прогулянку коней Пржевальського — єдиного виду диких коней, що зберігся у природі.
Працівники заповідника зауважують, що навіть у темряві життя в Чорнобильському заповіднику не зупиняється.
"Навіть у темряві безлюдної ночі життя в Чорнобильському заповіднику не завмирає. Для коней Пржевальського ніч — не перешкода, а ще одна можливість відчути свободу там, де природа отримала шанс на відродження", — пояснюють співробітники заповідника.
Коні Пржевальського у Чорнобилі — що відомо
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику популяція коней Пржевальського продовжує зростати. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, їх налічується щонайменше 120 (імовірно більше) на момент 2025 року.
Наочні спостереження підтверджують успішну адаптацію тварин. Коні знаходять відпочинок навіть біля потужних ліній електропередач, а також у покинутих спорудах — науковці зафіксували їх перебування в напівзруйнованих будівлях.
У 2025 році науковці вперше зафіксували гібридні особини — поєднання коней Пржевальського з домашніми кобилами. Учені попереджають, що гібридизація загрожує генетичній чистоті виду.
Раніше ми інформували, що у глибині чорнобильських лісів мешкає найменша сова України.
Також ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні відчуження помітили собак із синьою шерстю.
Читайте Новини.LIVE!