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Главная Киев Лисицы, волки и лоси: в Чернобыле засняли диких животных

Лисицы, волки и лоси: в Чернобыле засняли диких животных

Ua ru
16 ноября 2026 14:32
В Чернобыльской зоне фотоловушки зафиксировали волков и лисиц facebook.com/zapovidnyk2018
Лиса в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике с помощью фотоловушек зафиксировали лисиц, волков и лосей. В конце осени диким животным становится сложнее находить пищу в лесу. Каждый из этих видов имеет свои пищевые привычки и ищет корм в соответствии со своими потребностями.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в понедельник, 16 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Вовк у Чорнобилі
Волк бежит в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Лоси, лисы и волки в Чернобыле осенью

В Киевской области в Чернобыльском заповеднике сняли на камеру лисиц, волков и лосей.

В конце осени в лесу становится всё меньше доступной пищи для его обитателей. Дни становятся короче, погода — пасмурной, а ночи — длиннее и темнее. Поэтому диким животным приходится активнее искать пищу.

В частности, лоси питаются увядшей травой, веточками, на которых остались листья, а также молодыми побегами сосны. Лисицы тем временем охотятся на мышевидных грызунов, которые являются их обычной добычей.

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Лось
Лось в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Волки также активно ищут пищу, прочесывая лес в поисках более крупной добычи. Вскоре в Чернобыльском заповеднике ожидается первый снег, который принесет лесным обитателям новые трудности.

Фотографии диких животных сделаны с помощью фотоловушек заповедника.

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Скриншот сообщения Чернобыльского заповедника/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что филин — самая крупная сова в Украине, обитающая, в частности, на территории Чернобыльского заповедника и занесенная в Красную книгу. Благодаря острому слуху, большим глазам и почти бесшумному полёту эта хищная птица эффективно охотится в темноте. Основу его рациона составляют мелкие млекопитающие и птицы, а сохранение мест гнездования пугача является одной из задач заповедника.

Новини.LIVE писали, что в конце октября 2026 года в Чернобыльском заповеднике зафиксировали рысь — редкого хищника, занесенного в Красную книгу Украины. Благодаря острому слуху, зрению и пятнистой окраске животное ловко охотится из засады и остается почти незаметным среди деревьев. Осенью шерсть рыси становится гуще, а широкие лапы с густым мехом помогают ей передвигаться по снегу зимой.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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