Пугач, якого побачили в Чорнобилі. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Пугач — найбільша сова української фауни та один із нічних хижаків, які мешкають на території Чорнобильського заповідника. Цей птах занесений до Червоної книги України. Збереження місць його гніздування є одним із завдань заповідника.

Про це повідомили в Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику, інформує Новини.LIVE.

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Чим особливий пугач

Пугач добре пристосований до полювання в умовах слабкого освітлення. Великі очі, гострий слух і лицьовий диск, який допомагає вловлювати звуки, забезпечують йому ефективне орієнтування в темряві.

Ще одна особливість цього птаха — майже безшумний політ. Його забезпечує спеціальна будова махового пір'я, завдяки якій пугач може непомітно наближатися до здобичі.

Чим харчується найбільша сова України

Основу раціону пугача становлять дрібні ссавці та птахи. Полює він переважно в сутінках і вночі, допомагаючи регулювати чисельність інших тварин.

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Пугач відіграє важливу роль у природних екосистемах. Тому збереження місць його гніздування залишається одним із напрямів роботи Чорнобильського заповідника.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Чорнобильській зоні відчуження сфотографували рідкісну лісову рись, занесену до Червоної книги України. Тварина активно готується до зими, зокрема її шерсть стає густішою, а широкі лапи з густим хутром допомагають пересуватися снігом.

Також Новини.LIVE писали, що в Чорнобильському заповіднику мешкає близько 2,4 тисячі благородних оленів. Через важку зиму та втрати, пов'язані з війною, вікова структура популяції змінилася: цього року в осінньому гону активніше беруть участь самці середнього віку.