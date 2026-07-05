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Главная Киев Летняя погода с сюрпризами: что прогнозируют в Киеве на завтра

Летняя погода с сюрпризами: что прогнозируют в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 17:22
Погода в Киеве 6 июля — синоптики предупреждают о шквалах
Сильный ветер и дождь. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 6 июля, жителей Киева и Киевской области ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Кое-где порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 6 июля

По прогнозу синоптиков, в течение дня в отдельных районах Киевской области возможны грозы. Ветер будет западного направления со скоростью 7–12 м/с, а днем местами по области ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +11...+16 °С, а днем воздух прогреется до +20...+25 °С.

В то же время в столице ночью синоптики прогнозируют +13...+15 °С, а днем — +22...+24 °С.

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Как писали Новини.LIVE, в Киевской области дожди размыли Национальное военное кладбище. В зоне захоронений образовались провалы, которые рабочие срочно засыпали. Территорию кладбища закрыли от посторонних глаз.

Также мы сообщали, что в Чернобыльской зоне расцвела редкая орхидея. Большую часть своего жизненного цикла растение проводит под землей.

погода Киев дождь температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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