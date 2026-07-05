Погода в Киеве 6 июля — синоптики предупреждают о шквалах

Сильный ветер и дождь. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 6 июля, жителей Киева и Киевской области ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Кое-где порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 6 июля

По прогнозу синоптиков, в течение дня в отдельных районах Киевской области возможны грозы. Ветер будет западного направления со скоростью 7–12 м/с, а днем местами по области ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +11...+16 °С, а днем воздух прогреется до +20...+25 °С.

В то же время в столице ночью синоптики прогнозируют +13...+15 °С, а днем — +22...+24 °С.

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