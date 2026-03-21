Лівий берег Києва без світла та води, затримується електротранспорт

термінова новина

Мешканці Лівого берега Києва скаржуться на відсутність електроенергії та води ввечері в суботу, 21 березня. Йдеться про більшість жителів Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів. У КМДА заявили про аварію в електромережі. Також "Київпастранс" попереджає про затримумку руху електротранспорту, зокрема тролейбусів та трамваїв. В Укренерго та ДТЕК наразі не коментували ситуацію з відключеннями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

"Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження", — йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Новина доповнюється...