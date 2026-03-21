Левый берег Киева без света и воды, задерживается электротранспорт

срочная новость

Жители Левого берега Киева жалуются на отсутствие электроэнергии и воды вечером в субботу, 21 марта. Речь идет о большинстве жителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов. В КГГА заявили об аварии в электросети. Также "Киевпастранс" предупреждает о задержке движения электротранспорта, в частности троллейбусов и трамваев. В Укрэнерго и ДТЭК пока не комментировали ситуацию с отключениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Читайте также:

"Из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу перебои со светом и водоснабжением. Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения",- говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Новость дополняется...