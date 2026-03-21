Ремонт енергооб'єкта. Фото: ДТЕК

Наразі у Києві великий дефіцит резервних потужностей. Місто потрібно готуватися до наступної зими вже зараз. Ситуація перебуває під щоденним контролем уряду.

Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку Альона Шкрум заявила на форумі-діалозі "Світло у кожен дім: програми фінансування для ОСББ та ЖБК", передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі Києва

Шкрум розповіла, що ситуація в Києві доволі складна. За її словами, у періоди сильних морозів до робіт додатково залучали близько 2000 працівників Укрзалізниці. Наразі в столиці великий дефіцит резервних потужностей.

"Ситуація перебуває під щоденним контролем уряду, РНБО та президента. Але нам потрібно більше ресурсів і людей, щоб підготуватися до наступної зими", — сказала перша заступниця міністра.

Зазначимо, раніше у Мінрозвитку розповіли, що у Києві розглядали евакуацію жителів взимку. Шкрум наголосила, що ця зима була найважчою за всю історію незалежності для Києва та всієї України. Однак, ситуація могла би бути ще гіршою.

А голова Оболонської РДА Кирило Фесик заявив, що Київ готують до зими під контролем президента. Наразі працюють над тим, аби забезпечити стабільну роботу теплопостачання навіть в умовах атак.

Водночас депутат Київради повідомляв, що альтернатив централізованій енергосистемі Києва немає. За його словами, резервні установки можуть лише тимчасово підтримати місто. Все буде залежати від того, як швидко їх встановлять, наскільки ефективно працюватиме про те чи зможе РФ виявити критичні точки енергосистеми.